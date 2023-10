Les artistes Noha El Khattabi et Saïd Qodaid exposent «Le corps dans tous ses états… d’âme» à la Galerie Banque populaire

L’artiste peintre Saïd Qodaid, lauréat de l’École des beaux-arts de Tétouan en 1990, expose des œuvres aux côtés de celle qui fut un temps, entre 2011 et 2013, son «élève» à savoir Noha El Khattabi, une artiste douée depuis son jeune âge. L’expo à la Banque populaire se veut, selon les organisateurs, «un témoignage de reconnaissance mutuelle entre les deux artistes». Les œuvres avec lesquelles participe Saïd Qodaid sont des portraits, des «compositions riches et complexes avec des représentations de visages et de têtes -parfois au front disproportionné- mais esthétisées avec mesure» rappellent-ils encore.

Quant à Noha El Khattabi, ses créations donnent à voir une représentation du corps féminin qui «incarne une symbolique porteuse de questions profondes», estiment les organisateurs du vernissage. Quant à la présidente du directoire de la Banque populaire Rabat-Kénitra, Bouchra Berrada, elle a mis en relief «toute la densité et toute la charge poétique véhiculées par les deux artistes». Mais, a-t-elle estimé «ces variations autour des corps et portraits sont autant de prétextes pour nous entrainer sur des terrains que l’observation première des œuvres pourrait nous faire perdre de vue».