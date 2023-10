Exposition «Tour du monde du skate» à l’Institut français de Casablanca

Dans le cadre de la thématique de la saison, qui mêle art et sport, et en écho aux Jeux olympiques de Paris 2024, l’Institut français de Casablanca propose une exposition de Martin Bertrand, photojournaliste et photographe documentaire, qui articule son travail autour de la jeunesse et des enjeux géo-environnementaux.

En résidence à Casablanca depuis le 1er octobre, l’artiste réalise au Maroc, jusqu’au 30 octobre, un voyage d’étude qui se traduira par une œuvre à mi-chemin entre la photographie de rue et la documentation du territoire. Martin Bertrand y interroge les habitudes de consommation des habitants, leur rapport à la technologie, aux initiatives écoresponsables, à la mobilité au quotidien, ainsi que leur manière d’interagir entre eux et avec l’environnement, notamment en documentant l’univers du skateboard au Maroc.

A Casablanca, c’est au cœur de la célèbre place Nevada, lieu culte des amateurs de skateboard et de roller, que l’artiste est allé à la rencontre de la jeunesse afin de l’étudier de près, à travers le prisme de sa passion pour ce sport urbain, et alimenter ainsi ses recherches sur la mutation d’un pays, entre tradition et modernité.

L’exposition en cours est l’occasion de découvrir un tour du monde des travaux de Martin Bertrand, de Cuba à Saigon, en passant par le Bangladesh et la France, autour de la culture du skateboard. Ce sport urbain a fait ses grands débuts sur la scène olympique aux JO de la jeunesse de Nanjing en 2014 puis aux JO de Tokyo en 2021, et figure dans les quatre sports additionnels des JO de Paris 2024.

Dans une quarantaine de clichés se dessinent une passion commune partagée à travers le monde, le skateboard, et en filigrane un questionnement sur l’urbanisation et la gestion du territoire public. Se dévoile ainsi la pratique d’un sport urbain dans un environnement très dense, qui ne laisse que peu de place au mouvement et à la nature, mais où, pourtant, la jeunesse rivalise d’ingéniosité pour exploiter les infrastructures urbaines et laisser libre cours à son talent.

Au sujet de l’artiste:

C’est à l’âge de 14 ans, au skatepark de sa commune, que Martin Bertrand se passionne pour la photographie. Ayant déjà une sensibilité pour les arts et, étant hyperactif de nature, il a très vite été séduit par le caractère expéditif du médium photographique. Pendant son adolescence, sa pratique photographique est entièrement dédiée aux sports de rue et à la culture urbaine qui l’entourent. Skateboard, BMX, roller acrobatique, freerun et hip-hop deviennent ses sujets de prédilection et lui permettent de multiplier les rencontres et les découvertes.

Martin Bertrand s’est par la suite professionnalisé dans le photojournalisme et la photographie documentaire, mais a gardé son intérêt pour la pratique du skateboard et des spots urbains en faisant le choix de l’aborder à la manière d’un reporter en immersion plutôt que de se concentrer uniquement sur la performance. Il s’agit ainsi pour lui de raconter des histoires et de porter un regard sur le monde dans lequel nous vivons.

«Tour du monde du skate»

Exposition et résidence de Martin Bertrand

Du 1er au 30 octobre à l’institut français de Casablanca