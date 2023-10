Assemblées annuelles BM-FMI: le plaidoyer d’André Azoulay pour la promotion de l’industrie culturelle africaine

Prenant part à un séminaire dédié aux industries culturelles et créatives en Afrique, organisé par la Société financière internationale (SFI) et l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) de Ben Guerir, en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, André Azoulay a mis en avant la nécessité de promouvoir les industries créatives africaines pour faire rayonner le continent.

Pour le conseiller du roi Mohammed VI, le monde de la culture n’est plus simplement un espace artistique, mais une composante fondamentale de l’économie mondiale. Il a rappelé dans ce sens que la culture représente plus de 3% du PIB mondial et près de 6% de l’ensemble des emplois générés dans le monde.

Pour André Azoulay, la créativité peut jouer un rôle vital dans la résolution des problèmes sociétaux actuels, au sein d’un monde en perpétuelle mutation. Une transformation qui ne représente pas uniquement un défi lié à la technologie, mais aussi un défi humain.

«Il est évident que la culture joue un rôle crucial dans la résilience et la résistance aux défis de notre époque. En intégrant la culture dans la réflexion sur l’avenir de notre société, nous pouvons mieux comprendre et répondre aux enjeux auxquels nous sommes confrontés», a-t-il souligné.

Et d’ajouter: «La culture est au cœur de tous les défis. Dans les temps actuels, elle nous permet de mettre en lumière notre enracinement, de préserver la mémoire de notre pays et de promouvoir les valeurs qui ont façonné notre société, des valeurs qui constituent aujourd’hui plus que jamais une réponse aux régressions et aux archaïsmes qui touchent le monde.»

La culture, selon André Azoulay, est un canal de communication qui va au-delà des émotions pures, elle ne se résume pas aux expériences individuelles devant un chef-d’œuvre cinématographique, une peinture éblouissante, de la poésie ou un livre captivant. Elle devient un moyen de rassembler des individus aux opinions diverses, parfois même opposées, autour de ces mêmes œuvres culturelles.

«La culture est un moyen d’écouter, d’accepter et de célébrer toutes les formes d’altérité. Cela ouvre des portes pour la compréhension mutuelle et la tolérance, transformant la diversité en une richesse au lieu d’une difficulté», a-t-il précisé.