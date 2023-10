Exposition: «Mix & Match: les influences d’hier, l’inspiration de demain» à l’espace Actua à Casablanca

En puisant à nouveau dans sa collection et en réalisant un parallèle avec les productions des élèves de son programme pédagogique «Académie des Arts», la Fondation offre à son public un spectacle visuel inédit où se mélange l’expression abstraite, franche et nerveuse aux couleurs brutes de Jilali Gharbaoui, le réalisme et l’expressionnisme sur un ton de paix et de défense des libertés d’Ahmed Ben Yessef, ou encore le tracé fluide, la peinture et la saturation de l’espace propres à Fatima Hassan El Farouj.

Ouverte au public avec un programme d’animation à la clé, cette exposition s’inscrit dans la continuité d’une série d’explorations thématiques menées par le pôle Art & Culture de la Fondation Attijariwafa bank. L’objectif est de rendre la riche collection du Groupe encore plus accessible au public et de mettre en avant le potentiel artistique des élèves parrainés dans le cadre du programme d’éducation artistique «Académie des Arts», qui existe depuis plus d’une décennie et qui a bénéficié à des milliers de lauréats.

«Mix & Match» opère comme un miroir qui représente d’un côté des œuvres avec plus d’un demi-siècle de créativité, de fraîcheur et d’originalité, signés par les artistes de l’École de Casablanca à l’École du signe et du lettrisme, en passant par la peinture dite naïve et spontanée… et d’un côté reflète la créativité débordante d’une jeunesse accompagnée et formée grâce à la Fondation Attijariwafa bank aux fondamentaux de l’expression plastique, qui conjuguent calligraphie, symboles, pop art, figuration ou encore l’abstraction visuelle.

L’exposition «Mix & Match» est aussi pensée comme un carrefour temporel avec des œuvres de maîtres réalisées entre 1981 et 2007, et des œuvres produites par les élèves de l’Académie des arts issus des promotions 2011 à 2020. Ces élèves ont été inspirés en grande partie des rétrospectives consacrées à Ahmed Ben Yessef (2011), à Hassan El Glaoui (2010), à Mehdi Qotbi (2013) et à Chaïbia (2019).

L’Académie des Arts est un programme imaginé et conduit par la Fondation Attijariwafa bank dans une optique de soutien à l’art et à sa diffusion au profit des élèves d’établissements publics. Cette initiative citoyenne se décline en formation théorique et pratique dans trois disciplines artistiques, expression plastique, écriture et multimédia, pour une durée de deux ans. Elle s’adresse à une centaine de collégiens et lycéens recrutés en partenariat avec l’Académie Régionale d’Éducation (AREF) dans les établissements scolaires de la ville de Casablanca.