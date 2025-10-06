Nadia Sabri, nouvelle directrice du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.

Historienne de l’art, commissaire d’exposition, universitaire et présidente de l’AICA Maroc (Association internationale des critiques d’art), Nadia Sabri a pour mission de poursuivre le travail déjà engagé en faveur de la démocratisation de l’art, notamment auprès des jeunes, tout en contribuant à la consolidation des collections et à l’enrichissement de la programmation des expositions, précise la Fondation dans un communiqué.

Depuis onze ans, le MMVI œuvre activement à la promotion des pratiques artistiques contemporaines, pour renforcer sa présence sur les scènes artistiques nationale et internationale.

Abdelaziz El Idrissi occupe désormais le poste de chef du Département des musées, indique la même source, notant qu’il est chargé du suivi de l’ensemble des volets liés à la programmation culturelle, aux chantiers d’inventaire et de numérisation, à la gestion des expositions permanentes et temporaires, ainsi qu’au développement des actions de médiation et de valorisation des collections.

Abdelaziz El Idrissi a dirigé le musée depuis son inauguration en 2014 par le roi Mohammed VI, rappelle le communiqué, ajoutant que la FNM témoigne de sa volonté constante de renforcer sa structure au service du développement muséal.