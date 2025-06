Inédit: 63 œuvres d’artistes majeurs marocains exposées au sein du MMVI font leur entrée dans la liste du patrimoine national

C’est une première! Un décret, publié au Bulletin officiel le 19 juin 2025, vise à classer les œuvres d’artistes marocains majeurs exposées au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat sur la liste du patrimoine national.

Cette mesure inédite, portée par la Fondation nationale des musées du Maroc et par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a pour but de classer «la collection d’objets d’art du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat dans la catégorie des antiquités», est-il indiqué dans le décret officiel signé le 3 juin par le chef du gouvernement, Aziz Akhennouch, et le ministre de la Culture, Mehdi Bensaid.

Ainsi, c’est dans le cadre de la loi n° 22.80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité, que s’inscrit cette mesure, quelques mois après la demande d’arrêté présentée par la Fondation nationale des musées le 6 décembre 2024.

Ce classement implique ainsi qu’«aucune modification, réparation ou restauration des objets visés par le présent décret (…) ne peut être effectuée sans l’autorisation des services compétents du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication», selon l’article 2 de ce décret.

Contacté par Le360, Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées du Maroc, précise également que le prêt des œuvres en question sera désormais soumis, «comme dans le cas des grands musées à l’international, au Facility Report, qui garantit à ces œuvres des conditions générales d’accueil, de sûreté et de sécurité optimales».

Les soixante-trois œuvres classées, réalisées par des artistes majeurs marocains décédés, font l’objet d’un dépôt permanent au MMVI. Elles appartiennent soit à la collection du ministère de la Culture (41 œuvres), soit à celle de l’Académie du Royaume du Maroc (22 œuvres).

Sont concernées par ce décret, soixante et une peintures de Aïssa Iken, Farid Belkahia, Miloud Labied, Mohamed Chebaa, Mohamed Bennani, Mohamed Melehi, Mohamed Ben Allal, Ahmed Afailal Tribak , Abdelbasset Bendahman, Ahmed Krifla, Fatima Hassan El Farouj, Chaibia Talal, Hossein Talal, Jilali Gharbaoui, Karim Bennani, Mohamed Hamri, Mekki Megara, Mahjoubi Aherdane, Mohamed Kacimi, Hassan El Glaoui, Mohamed Abouelouakar, Mohamed Azouzi, Mohamed Drissi, Mohamed Nabili et Hassan Slaoui. Deux sculptures de Hassan Slaoui figurent également dans ce classement.

Une mesure inédite qui devrait s’étendre à d’autres oeuvres d’art, apprend Le360 de source informée.