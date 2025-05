From Morocco with love: une exposition immersive au coeur de la collection d’Élisabeth Bauchet-Bouhlal

Au sein du Jnan Élisabeth , lors de l'exposition From Morocco with Love au Palais Es Saadi de Marrakech. (M.Marfouk/Le360)

Récemment inaugurées à l’étage du Palais Es Saadi à Marrakech, l’exposition From Morocco with Love et la salle Jnan Élisabeth, invitent les visiteurs à une plongée à travers les différentes expressions artistiques nées au Maroc de l’indépendance jusqu’aux expressions contemporaines ou émergentes de la génération 00. Fruit de la vision d’Elisabeth Bauchet-Bouhlal et concrétisée grâce à Hicham Daoudi, l’exposition présente une collection riche et personnelle introuvable ailleurs.

Installée au Maroc depuis la fin des années 1960, Élisabeth Bauchet-Bouhlal, femme d’affaires dévouée, a développé, avec son époux, feu Jamil Bouhlal, une passion profonde pour les artistes marocains. L’exposition From Morocco with Love raconte une histoire d’amour avec le Maroc, ses couleurs, ses formes, et surtout, ses créateurs. «J’ai eu la chance de connaître personnellement, beaucoup des artistes exposés, de suivre leur parcours, d’être témoin de leur évolution. Cette exposition, c’est leur histoire et c’est aussi la mienne à travers eux», raconte-t-elle avec émotion.

Loin d’un accrochage classique ou chronologique, le parcours de l’exposition propose une lecture sensible et poétique de l’art. Réparties selon des thématiques universelles telles que la spiritualité, la mémoire, la posture sociale ou encore, les traditions, les œuvres se confrontent et dialoguent. On y croise aussi bien les grandes figures de l’abstraction lyrique post-indépendance que les audaces visuelles de la jeune scène contemporaine.

«Ils représentent tous un moment d’émotion, un fragment d’histoire, une vibration particulière», confie Élisabeth Bauchet-Bouhlal. «Nous avons à cœur de montrer le meilleur des artistes du pays pour que nos visiteurs étrangers voient que le Maroc et Marrakech ne sont pas seulement du folklore, mais un véritable art», insiste-t-elle.

Une partie de l'exposition From Morocco with Love au Palais Es Saadi de Marrakech.

À l’occasion de cette exposition, une nouvelle salle baptisée Jnan Élisabeth a vu le jour au sein du Palais Es Saadi. «Jnan, c’est le mot arabe pour dire jardin, et je tenais à ce que cet espace ait un nom marocain. Ce lieu, c’est mon jardin secret, un lieu d’intimité et de partage avec les artistes que j’aime», explique la mécène. Cette salle est pensée comme une extension naturelle de la philosophie du Palace, qui, depuis des années, met en avant la création artistique marocaine dans ses différents espaces, de l’entrée jusqu’aux chambres.

Loin des codes figés de la muséographie, Jnan Élisabeth favorise l’émotion et la liberté de lecture. «Nous avons mélangé artistes modernes et artistes émergents, sans ordre strict, afin de laisser parler les œuvres entre elles», ajoute-t-elle. Ainsi, une sculpture d’Oum Kalthoum, réalisée par un artiste égyptien, fait face à une figure populaire d’Abdelkrim Ouazzani représentant un jeune joueur de football, clin d’œil à la passion éternelle des marocains pour le football et leur préoccupation actuelle avec la CAN qui approche.

L’exposition From Morocco with Love est également le fruit d’un engagement familial. «Mes enfants, ma belle-fille, mes petits-enfants baignent eux aussi dans cet amour de l’art. Ils ont leurs propres coups de cœur, parfois différents des miens, mais c’est ce dialogue qui nourrit la collection», confie-t-elle avec tendresse. Transmise de père en fille, cette passion continue de s’épanouir à travers les générations.

Pour Élisabeth Bauchet-Bouhlal, l’art ne se vit pas en solitaire. «Une œuvre ne vit que si elle est montrée. Elle prend vie dans le regard de celui qui la contemple», affirme-t-elle. À travers ses initiatives, elle souhaite faire rayonner les artistes marocains au-delà des frontières. «Je suis fière de pouvoir en accompagner certains à l’international, notamment en tant que membre du comité d’acquisition de la Tate Modern à Londres», déclare-t-elle.

L’essence de cette exposition reste animée par des coups de cœur, des rencontres, des amitiés tissées au fil du temps. «Le premier tableau- de Louardiri- que m’a offert mon mari n’a pas de prix dans mon cœur. Mais le plus beau tableau, c’est surement celui que j’achèterai demain», conclut-elle, tout sourire. From Morocco with Love est ainsi bien plus qu’une exposition. C’est une déclaration, un témoignage, un pont entre passé, présent et futur.