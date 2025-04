Le Grand-Duc de Luxembourg visite le musée Carl Ficke de Casablanca

Ce jeudi 24 avril, le Grand-Duc Henri de Luxembourg a visité le musée de la mémoire de Casablanca, installé dans la villa Carl Ficke, joyau patrimonial récemment restauré. Cette halte symbolique dans l’agenda du chef d’État luxembourgeois illustre l’intérêt croissant porté à la richesse culturelle du Maroc.

Accueilli par Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, le Grand-Duc a exprimé son admiration pour le site et son importance historique: «La culture est un vecteur essentiel pour appréhender un pays. J’ai eu la chance de voyager plusieurs fois au Maroc. J’essaie toujours d’explorer des lieux d’intérêt culturel, en parallèle des considérations économiques, financières et politiques».

Le Grand-Duc a particulièrement salué la transformation de Casablanca au fil des décennies: «Je suis très impressionné par ce musée, qui représente toute l’histoire de Casablanca depuis le début du siècle dernier. L’évolution est extraordinaire. Casablanca, que j’ai visitée il y a une dizaine d’années, a été complètement bouleversée, c’est un changement extraordinaire».

Pour Mehdi Qotbi, cette visite est un signe fort: «Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir le Grand-Duc du Luxembourg, chef d’État d’un pays petit mais très puissant sur le plan économique. C’est une grande place financière mondialement connue. Ce qui est important, c’est qu’il voit dans notre pays la dynamique culturelle insufflée par le roi Mohammed VI, qui donne une image merveilleuse et exemplaire du Maroc».

Ouvert au public depuis le 27 février, le musée de la mémoire de Casablanca, restauré par l’architecte Salima Naji, propose un voyage à travers l’histoire de la ville à travers son architecture, son art et son urbanisme. Il abrite notamment des œuvres de l’École de Casablanca et des sculptures d’Ikram Kabbaj. Le choix du Grand-Duc d’inscrire ce lieu dans son itinéraire n’est pas anodin, comme le souligne Mehdi Qotbi: «S’il a demandé à visiter la Villa Ficke, cela signifie qu’il en a entendu parler et qu’il a insisté pour y venir».

La visite du Grand-Duc Henri marque un moment fort pour la diplomatie culturelle marocaine et confirme le rayonnement international grandissant des musées du Maroc.