Economie

Cyberattaque visant Al Barid Bank: ce que l’on sait

Le siège d’Al Barid Bank situé sur l’avenue Ghandi à Casablanca.

Dimanche 19 avril, le compte Twitter Dark Web Intelligence, spécialisé dans le renseignement sur les menaces cybernétiques, a évoqué une fuite présumée de données visant Al Barid Bank. De son côté, la banque publique se veut rassurante, les informations concernées ne présenteraient aucun caractère critique et n’auraient donné lieu à aucun accès aux comptes des clients ni à l’utilisation de leurs cartes bancaires.

Par La Rédaction
Le 20/04/2026 à 12h21

ll s’agit de la troisième alerte liée à une cyberattaque signalée au Maroc en moins d’un mois, après les cas ayant visé la CNOPS et l’OFPPT.

Sur le dark web, des hackers affirment avoir mis la main sur «des journaux complets de bases de données contenant des informations financières sensibles» concernant cette fois-ci Al Barid Bank.

Selon ces allégations, les données incluraient notamment des enregistrements de transferts instantanés (montants), des transactions de prélèvements automatiques, des informations relatives à l’émission de cartes bancaires, ainsi que des données sur les agences, des numéros de téléphone et d’autres éléments similaires.

Aussitôt alertée, la banque a réagi en déclenchant une cellule de crise. Les autorités compétentes, dont Bank Al-Maghrib et la DGSSI, ont été immédiatement informées, indique une source autorisée au sein de la banque.

À ce stade, les contenus relayés en ligne font toujours l’objet d’analyses approfondies par les équipes techniques. «Les premiers éléments disponibles indiquent toutefois que les données en question ne présentent pas de caractère critique. Elles ne permettraient ni d’accéder aux comptes des clients ni d’utiliser leurs cartes bancaires», ajoute la même source.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer avec précision l’origine et la nature de ces informations, poursuit-elle.

Par ailleurs, la banque a publié un message de clarification sur les réseaux sociaux afin de rassurer sa clientèle. «Les comptes et les cartes des clients demeurent pleinement sécurisés. Les investigations se poursuivent avec la plus grande rigueur afin de vérifier l’origine et la nature exacte des données évoquées», indique-t-elle.

Par La Rédaction
Le 20/04/2026 à 12h21
#Al Barid Bank#cyberattaque#CNDP

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