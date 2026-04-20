Cyberattaque visant Al Barid Bank: ce que l’on sait

ll s’agit de la troisième alerte liée à une cyberattaque signalée au Maroc en moins d’un mois, après les cas ayant visé la CNOPS et l’OFPPT.

Sur le dark web, des hackers affirment avoir mis la main sur «des journaux complets de bases de données contenant des informations financières sensibles» concernant cette fois-ci Al Barid Bank.

Selon ces allégations, les données incluraient notamment des enregistrements de transferts instantanés (montants), des transactions de prélèvements automatiques, des informations relatives à l’émission de cartes bancaires, ainsi que des données sur les agences, des numéros de téléphone et d’autres éléments similaires.

🇲🇦 Morocco’s Al Barid Bank Data Allegedly Leaked — Financial Logs Exposed



A dark web post claims a breach of Al Barid Bank (Morocco), with attackers allegedly obtaining full database logs containing sensitive financial data.



📊 Key Claims:

• Target: Al Barid Bank (Morocco’s… pic.twitter.com/bBMDQ20TAL — Dark Web Intelligence (@DailyDarkWeb) April 19, 2026

Aussitôt alertée, la banque a réagi en déclenchant une cellule de crise. Les autorités compétentes, dont Bank Al-Maghrib et la DGSSI, ont été immédiatement informées, indique une source autorisée au sein de la banque.

À ce stade, les contenus relayés en ligne font toujours l’objet d’analyses approfondies par les équipes techniques. «Les premiers éléments disponibles indiquent toutefois que les données en question ne présentent pas de caractère critique. Elles ne permettraient ni d’accéder aux comptes des clients ni d’utiliser leurs cartes bancaires», ajoute la même source.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer avec précision l’origine et la nature de ces informations, poursuit-elle.

Par ailleurs, la banque a publié un message de clarification sur les réseaux sociaux afin de rassurer sa clientèle. «Les comptes et les cartes des clients demeurent pleinement sécurisés. Les investigations se poursuivent avec la plus grande rigueur afin de vérifier l’origine et la nature exacte des données évoquées», indique-t-elle.