Economie

En images: la zone logistique d’Ouled Saleh réalisée à 48%, une mise en service prévue fin 2026

Vue des travaux de terrassement et de raccordement aux réseaux sur le site de la zone logistique d'Oulad Saleh, réalisés à 48%. (A.Et-Tahiry/Le360)

Par Fatima El Karzabi et Abderrahim Et-Tahiry
Le 19/04/2026 à 09h26

VidéoAvec un taux de réalisation de 48%, le chantier de la zone logistique d’Oulad Saleh franchit une étape clé. Ce projet de 70 hectares, qui mobilise 550 MDH, permettra de livrer 500.000 m² de foncier qualifié au sud de Casablanca. La mise en service est confirmée pour le 3e trimestre 2026.

Le chantier de la zone logistique d’Oulad Saleh franchit une étape clé dans son calendrier de réalisation. Piloté par l’Agence marocaine de développement des activités logistiques (AMDL) en partenariat avec le Conseil de la région Casablanca-Settat, ce projet s’étend sur une superficie totale de 70 hectares au sein de la province de Nouaceur.

Idéalement situé, le site bénéficie d’une proximité directe avec l’aéroport Mohammed V, le port de Casablanca et les axes autoroutiers A1 et A3. «C’est un projet stratégique qui va permettre de réduire le manque de foncier logistique dans la région», a déclaré Youssra Hari, chef de projet à l’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL).

Lancé en juillet 2025 avec une enveloppe budgétaire globale de 550 millions de dirhams, le chantier affiche aujourd’hui un taux de réalisation de 48% pour les travaux de terrassement et de raccordement aux réseaux (viabilisation).

Ce suivi technique régulier vise à garantir le respect des échéances fixées par les parties prenantes. Selon les prévisions de l’AMDL, la «livraison du projet est prévue pour le troisième trimestre de l’année 2026», a précisé Youssra Hari, confirmant la disponibilité prochaine de l’infrastructure pour les opérateurs.

Lire aussi : Nouaceur: lancement officiel des travaux de la zone logistique d’Oulad Saleh, plus de 1.500 emplois à la clé

Sur le plan technique, la zone d’Oulad Saleh prévoit la mise à disposition de 500.000 mètres carrés de surfaces aménagées. Cette offre foncière est segmentée en 25 lots exclusivement dédiés aux activités logistiques, complétés par des parcelles réservées aux équipements et services. Pour la direction du projet, cette infrastructure répond aux enjeux de la région: «Ce projet va contribuer à renforcer la compétitivité régionale et le développement durable», a ajouté Youssra Hari.

Le projet intègre également un volet social avec un objectif de création de 1.500 emplois directs et permanents. Cette dynamique vise à fournir «des opportunités de travail stables dans la région», selon les précisions de la directrice.

Afin d’organiser l’accès à ces terrains, l’AMDL mobilise une expertise spécialisée pour définir une stratégie de commercialisation. Ce processus inclut l’analyse du cadre juridique et la définition des critères de sélection des investisseurs, dans l’objectif d’éviter la spéculation foncière et de garantir l’adéquation des projets avec la vocation du site.

Vue des travaux de terrassement et de raccordement aux réseaux sur le site de la zone logistique d'Oulad Saleh, réalisés à 48 %. (A.ET-Tahiry/Le360)

À l’achèvement des travaux, la zone sera dotée d’infrastructures de support complètes pour les transporteurs et les entreprises. Le plan d’aménagement prévoit un centre routier avec bloc social, des stations-service, des espaces de restauration, des ateliers mécaniques ainsi qu’un centre de visite technique.

Le regroupement de ces services sur un site unique de 70 hectares vise à centraliser les flux de marchandises et à agir sur les coûts logistiques des entreprises. Ce projet constitue un maillon de la stratégie nationale visant à fluidifier le commerce et à renforcer le positionnement de Casablanca comme carrefour économique.

Par Fatima El Karzabi et Abderrahim Et-Tahiry
Le 19/04/2026 à 09h26
#Maroc#Casablanca-Settat#Logistique#Ouled Saleh#Nouaceur

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