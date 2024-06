Kénitra: l’AMDL active le projet de la future zone logistique d’Oulad Bourahma

La création de la zone logistique d’Oulad Bourahma s’inscrit dans le cadre du programme de développement intégré de Kénitra. Ce dernier prévoit la mise en place d’une zone logistique de nouvelle génération, à vocation régionale ou suprarégionale et aux caractéristiques adaptées pour répondre aux besoins des chargeurs et des parties concernées (opérateurs économiques, donneurs d’ordres, autorités locales...), ainsi que pour favoriser la structuration de la logistique à la fois au niveau local et à l’échelle régionale.

Cette zone, qui comporte des espaces logistiques (parc logistique locatif, parc locatif PME/PMI et stockage intermédiaire, grandes parcelles pour activités logistiques spécifiques et mixtes), sera également composée d’espaces pour les services, notamment un centre routier, un pôle d’accueil et de services aux personnes et aux entreprises et une parcelle dédiée au centre de formation.

S’étalant sur une superficie globale d’environ 44,5 hectares (ha), le terrain du projet se situe au nord-est de la ville de Kénitra, sur la Route nationale n° 4 (RN 4), à la commune rurale d’Ameur Seflia. Le site bénéficie de la proximité de pôles économiques, notamment la plateforme industrielle intégrée Atlantic Free Zone et le complexe Stellantis, ainsi que de la voie ferrée et de la voie express menant vers Sidi Yahia.

Rappelons que l’AMDL a entamé la réalisation de zones et installations logistiques dans l’ensemble du territoire national, notamment dans les régions de Souss-Massa (45 ha), Casablanca-Settat (70Ha), Fès-Meknès (32 ha), Marrakech-Safi (37 ha), Béni Mellal-Khénifra (9 ha) et Drâa-Tafilalet (5,5 ha).