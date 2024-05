Mohamed Abdeljalil annonce le lancement imminent de trois projets de zones logistiques, pour un investissement d’un milliard de dirhams

L’annonce a été faite par Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique, lors de l’ouverture de l’édition 2024 du salon Logismed, ce mardi 7 mai à Casablanca. «Un programme prioritaire a été élaboré avec dix projets de zones logistiques sur des sites géographiques privilégiés en termes de connectivité, et qui s’étendront sur une surface globale d’environ 750 hectares à l’horizon 2028», a fait savoir le ministre.

Ce programme prévoit le lancement, dès cette année 2024, de trois premiers projets à Casablanca (70 hectares), Kenitra (45 hectares) et Fès (32 hectares), totalisant un investissement prévu de plus d’un milliard de dirhams. À cet effet, un mémorandum d’entente a été signé, le 9 avril dernier, entre l’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL), CDG développement et MedZ afin de mutualiser les ressources techniques et financières pour réussir la mise en oeuvre de ce programme.

Lire aussi : Mémorandum d’entente entre l’AMDL et MedZ pour la mise en œuvre d’un programme national de zones logistiques

Le ministre a évoqué les résultats d’une enquête récemment publiée sur l’immobilier logistique existant, qui estiment sa surface totale à environ 20 millions de m2, caractérisée par une distribution spatiale éparse, principalement constituée d’entrepôts de petite taille, «ce qui limite les effets positifs sur la compétitivité que peuvent offrir la massification, la mutualisation et l’intermodalité».

Pour y remédier, poursuit le ministre, le programme prioritaire des zones logistiques vise, d’une part, à concentrer l’offre logistique pour atteindre la massification recherchée et, d’autre part, à augmenter les capacités dans les périphéries des métropoles pour permettant le développement du e-commerce et l’émergence d’une logistique urbaine adaptée.

Mohamed Abdeljalil a mis en avant le projet pilote en cours d’achèvement de la zone logistique d’Aït Melloul, dans la province d’Agadir, dont la commercialisation devrait être lancée avant la fin de l’année. Positionnée sur la voie express N1 au sud d’Aït Melloul, cette zone ambitionne d’offrir un foncier logistique à des prix compétitifs pour accueillir les investisseurs désireux d’y développer un immobilier logistique répondant à leurs besoins propres ou aux besoins des opérateurs économiques de la région.