Province d’Agadir: achèvement à 70% des travaux de la première tranche de la zone logistique de Laqliâa

«Cette zone logistique, en cours de construction à Inezgane Aït Melloul, fera partie des premières zones logistiques ouvertes au niveau national», promet dans une déclaration pour Le360 Mohamed Bekez, président du Conseil communal de Laqliâa. Étendu sur une superficie de 172 hectares, le projet a mobilisé une enveloppe d’investissement de 350 millions de dirhams, dont 250 millions de dirhams apportés par l’Agence marocaine pour le développement de la logistique (AMDL) et 100 millions de dirhams financés par la région Souss-Massa-Drâa. La première phase, aujourd’hui en cours d’achèvement, occupe une superficie d’environ 45 hectares.

Le projet se compose d’un complexe logistique de nouvelle génération, intégrant des entrepôts, des bâtiments prévus pour l’installation de sous-traitants et des PME industrielles, ainsi que de parcelles de terrain destinées à des activités logistiques intégrées et diversifiées. S’y ajoutent des espaces dédiés aux services, dont un centre routier comprenant un parking pour camions, des bâtiments dédiés au service des transporteurs, un centre d’accueil et des services au profit des personnes et des entrepreneurs, sans oublier une parcelle de terrain dédiée à un centre de formation.

«Le projet améliorera l’attractivité économique de la région et de renforcer sa compétitivité, en réduisant les coûts de transport et de logistique vers et depuis les villes du Maroc, ainsi que les pays européens et africains», poursuit l’élu communal, qui explique que la zone logistique contribuera aussi à concentrer le mouvement des camions dans un espace dédié, structuré et aux normes internationales et à offrir de nombreuses opportunités d’emploi pour la population de la commune.

Lire aussi : Logistique: l’Espagnol MPG s’implante au Maroc

En plus de la zone logistique, une zone industrielle sera construite sur une superficie d’environ 91 hectares, et une plate-forme de commercialisation de fruits et légumes verra le jour sur une superficie de 24 hectares, pour un coût de 400 millions de dirhams. Le budget global des trois projets est d’environ 1,5 milliard de dirhams.