Logistique: l’Espagnol MPG s’implante au Maroc

Dans un communiqué publié le vendredi 5 avril, MPG Group explique que «la décision de s’implanter au Maroc n’a pas été prise par hasard. Le choix de Casablanca et de Tanger répond à leur position géographique stratégique, à leur infrastructure logistique développée et à leur importance en tant que hubs et centres logistiques dans la région».

Ce choix permettra à l’opérateur espagnol de profiter pleinement des opportunités de croissance et de mieux servir ses clients en Afrique et au Moyen-Orient, ajoute le communiqué. La délégation de Casablanca permettra à MPG d’être situé «au cœur de l’action et à proximité des centres financiers et commerciaux», alors que celle de Tanger sera située dans une région «en croissance constante, avec un accès à des infrastructures modernes et à des opportunités d’affaires».

L’implantation au Maroc «n’est qu’une première étape» dans la stratégie de croissance de MPG en Afrique et au Moyen-Orient, selon la même source. D’après sa directrice générale Carmen Amador, citée dans le communiqué, «cette expansion représente une étape importante dans la stratégie de croissance globale de l’entreprise».