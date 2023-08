Transport et logistique: l’espagnol Lodisna s’installe au Maroc

La société espagnole de transport et de logistique Lodisna s’implante au Maroc, en lançant son premier centre d’opération à Tanger. Ce nouveau site devrait servir de pont entre le Royaume et l’Europe, et également permettre de fluidifier les transports de marchandises entre l’Afrique et le vieux continent.

Selon un communiqué de l’entreprise, ce centre suivra le même modèle commercial que la maison-mère et disposera de sa propre flotte et d’une équipe de conducteurs marocains. Il desservira les clients dans divers secteurs tels que l’agriculture, l’alimentation, l’automobile et le textile.

«Notre arrivée au Maroc est une étape importante qui renforcera notre stratégie d’internationalisation et notre volonté de franchir les frontières pour présenter notre expertise à de nouveaux marchés», a souligné à l’occasion Igor Beguiristain, PDG de Lodisna.

Pour rappel, l’Espagne est le premier partenaire commercial du Royaume. Les données de l’International Trade Center, mises en avant par Lodisna, montrent que ce pays représente 19,7% des exportations et 14,1% des importations marocaines.

«Au vu des enjeux majeurs auxquels le Maroc fait face et les objectifs tracés dans la Stratégie nationale de compétitivité logistique, le transport routier se positionne au cœur des préoccupations, qu’il s’agisse de sécurité, de coopération, de partenariat ou encore de développement socio-économique», a souligné de son côté, Amal Boussouf, directrice de la Chambre de commerce espagnole basée à Tanger.