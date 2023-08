Transport maritime: lancement d’une nouvelle ligne Espagne-Turquie-Maroc

Une nouvelle liaison maritime entre la Turquie, l’Espagne et le Maroc est désormais opérationnelle. Lancée par l’opérateur portuaire chinois COSCO, cette ligne reliera les ports espagnols de Barcelone et Valence à la Méditerranée orientale (Grèce et Turquie) ainsi qu’au port de Casablanca.

La rotation de la ligne Turkey-Spain-Morocco Express (TSM) se fait comme suit: le Pirée - Thessalonique - SafiPort (Derince) - Gemlik - Aliaga - le Pirée - Valence - Casablanca - Algésiras - Barcelone - le Pirée.

Ce nouveau service se distingue par une connexion rapide, de seulement trois jours, entre Barcelone et le Pirée, ainsi que par la large couverture des destinations depuis ce port grec avec l’Europe continentale et le Moyen-Orient et l’Extrême-Orient, explique le groupe chinois.

Le service TSM propose également des liaisons express avec Casablanca depuis le port de Valence, avec un temps de transit d’une journée.

Quatre porte-conteneurs seront déployés pour assurer ces liaisons, dont trois opérés par Diamond Line. Ils se caractérisent par leur modernité, leur efficacité et leur respect de l’environnement.