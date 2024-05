Logistique: l’allemand Dascher en perte de vitesse

Le logisticien allemand qui avait pris pied dans notre pays en 2004, voit son chiffre d’affaires consolidé au Maroc tomber sous la barre des 300 millions de dirhams. C’est ce qu’indique le magazine Challenge, précisant que le groupe avait réussi à consolider ce montant au lendemain de la crise du Covid-19 et, surtout, dans le sillage de l’entrée en service en mars 2021, de son nouvel entrepôt logistique à Tanger Med qui s’étend sur une superficie de 5.500 m2 et offre une capacité de stockage de plus de 7.000 palettes.

«Avec des ventes globales autour de 285 millions de dirhams pour un nombre d’expéditions revenu autour de 60.000 unités, le groupe qui compte trois filiales au Maroc (Dascher Morocco, Dascher Tanger et Dascher Logistics Tanger) subit une intensification de la croissance provenant notamment de grands acteurs locaux tels Interload & Nejtrans et FTT», lit-on. Ces derniers ont également obtenu la certification (OEA) Sécurité et Sureté, délivrée par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) qui leur permet de renforcer leur crédibilité et notoriété en tant que partenaire commercial fiable.

L’effectif employé au Maroc par le groupe logistique, dont le siège mondial se trouve à Kempten en Allemagne, s’élève à fin 2023 à 224 salariés répartis entre six sites, en l’occurrence les trois agences nationales à savoir celle de Casablanca, Mohammedia et Tanger, la plateforme intercontinentale de la zone franche logistique de Tanger Med Hub et le bureau de représentation à l’aéroport Mohammed V et à Tanger Med.

Dascher Maroc offre une gamme de prestations à ses clients marocains allant du transport routier, aérien et maritime à l’entreposage des marchandises en passant par des services bien spécifiques pour les produits nécessitant un traitement particulier.

La tendance est globale. «Au niveau mondial, le groupe Dascher a réalisé un chiffre d’affaires consolidé en recul de 12,5 % par rapport à 2022, à 7,1 milliards d’euros (un peu moins de 80 milliards de dirhams) pour un volume de marchandises transportées en baisse de 4,6 % avec 77,4 millions d’expéditions», précise le magazine.