Impact des dernières pluies: le barrage Oued El Makhazine à Tanger se redresse

Le Barrage Oued El Makhazine est classé sixième au niveau national. Il est celui qui alimente en eau potable toute la région du nord du Maroc. À savoir, Ouezzane, Tanger, Larache, Asilah et d’autres villes encore. Dans les prochains mois, ce barrage va être relié au barrage Dar Khrofa à proximité de Larache. Ce niveau élevé du barrage de Oued El Makhazine, avec autour de lui plusieurs villes et villages: Ouezzane, Ketama, Dchar El Arab, Beni Khallad, etc., va notamment raviver l’espoir des agriculteurs de la région.

Tous les spécialistes de la région s’accordent à dire que Oued El Makhazine est appelé à devenir un grand barrage doté d’une importance considérable dans un avenir proche. Le gouvernement a en effet fait part de son intention de poursuivre le projet de liaison des grands barrages aux bassins hydrographiques pour assurer l’approvisionnement en eau potable.

Le projet de liaison du barrage Oued El Makhazine, conduit sous la houlette du ministère de l’Équipement et de l’Eau, est doté d’une enveloppe budgétaire de 798 millions de dirhams. Il sera achevé dans huit mois environ.

Le projet de liaison hydraulique traversera trois communes de la province de Larache, à savoir le district de Loukos, dans lequel se trouve le barrage de Oued El Makhazine, le département de Oued El Makhazine et le département de Moulay Abdelslam Ben Mchich, sur le territoire duquel se trouve le barrage de Dar Khrofa.

Le projet, le premier du genre dans le Nord, a pour objectif de transférer 100 millions de mètres cubes d’eau par an du barrage de Oued El Makhazine jusqu’au barrage de Dar Khrofa à travers le canal en cours de développement, avec un débit estimé à 3,2 mètres cubes d’eau par seconde.