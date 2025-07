Nouaceur: lancement officiel des travaux de la zone logistique d’Oulad Saleh, plus de 1.500 emplois à la clé

Le tant attendu projet de la zone logistique d’Oulad Saleh, à Nouaceur, entame enfin sa première phase de concrétisation. Ce mardi 22 juillet, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a officiellement donné le coup d’envoi des travaux de cette future plateforme stratégique, en présence de responsables de la région Casablanca-Settat et de l’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL).

D’un coût global de 550 millions de dirhams (MDH) en financement public, dont 400 MDH apportés par l’AMDL et 150 MDH mobilisés par la région Casablanca-Settat, ce projet devra générer près de 2 milliards de dirhams d’investissements privés. Au total, plus de 1.500 emplois directs et durables devraient être créés.

Implantée sur une superficie de 70 hectares, la zone logistique d’Oulad Saleh devra renforcer l’attractivité logistique de la région. Stratégiquement localisée à mi-chemin entre l’aéroport Mohammed V et le port de Casablanca, et en connexion avec l’autoroute urbaine A3, elle proposera des parcs logistiques aménagés.

Ces espaces comprendront des parcelles qui peuvent atteindre 6 hectares, et seront adaptés aux besoins spécifiques des opérateurs, notamment dans le domaine du e-commerce grâce à des entrepôts sous température contrôlée.

Au-delà des infrastructures d’entreposage, la zone sera équipée de centres multiservices, stations-service et postes de contrôle technique, et intégrera des dispositifs pour favoriser la relocalisation de sites ainsi que l’organisation du secteur informel.

Le ministre Abdessamad Kayouh a rappelé que cette initiative s’inscrit dans un programme logistique national plus vaste, couvrant plus de 800 hectares à l’échelle de douze régions. «L’objectif principal est d’intégrer des zones industrielles et logistiques qui serviront de plateformes de stockage et de distribution des marchandises. La distribution intra-urbaine sera ensuite facilitée par des camions plus petits à des heures précises afin d’éviter les embouteillages. Plus important encore, ces zones logistiques joueront un rôle clé dans la réduction des coûts pour les consommateurs», a-t-il souligné.

750 hectares de zones logistiques d’ici 2028

Pour sa part, Ghassane El Machrafi, directeur général de l’AMDL, a noté: «Cette zone a une importance particulière puisqu’elle se situe en périphérie de Casablanca, à l’extrémité sud du corridor logistico-industriel Nouaceur-Zenata».

Le responsable a également annoncé que la zone logistique de Zenata devrait prochainement entrer en phase de travaux. «Nous comptons avoir à partir de 2026 un demi-million de mètres carrés aménagés à Nouaceur, et tout autant à Zenata l’année suivante, soit un million de mètres carrés au total», a-t-il précisé.

Avec une livraison prévue en 2026, la zone logistique d’Oulad Saleh devra être une grande réalisation sur le plan national prévoyant le développement de 750 hectares de zones logistiques d’ici 2028, incluant notamment les projets de Laqliâa près d’Agadir, Zenata, le port sec d’Agadir, Fès, ou encore Kénitra.