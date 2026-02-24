Nouaceur lance sa deuxième zone d’accélération industrielle

La province de Nouaceur se prépare à accueillir sa deuxième zone d’accélération industrielle, un projet ambitieux destiné à renforcer le dynamisme économique de la région Casablanca-Settat. «Située à Ouled Saleh, cette zone s’étend sur 476 hectares, ce qui en fera la quatrième plus grande ZAI du Royaume et un pôle stratégique pour l’industrie et la logistique», indique le quotidien L’Economiste dans son édition du mercredi 25 février.

Le lancement officiel de ce projet a été marqué par la signature, le 23 février, d’une convention de partenariat réunissant un large éventail d’acteurs institutionnels. La ministre de l’Économie et des Finances, le ministre du Commerce et de l’Industrie, le wali et le président du conseil de la région Casablanca-Settat, le gouverneur de Nouaceur, le directeur général de l’Agence urbaine, le directeur du Centre régional d’investissement ainsi que le président du directoire de la Holding Al Omrane ont participé à cette étape clé. Cette mobilisation témoigne de l’importance stratégique du projet et de la volonté des pouvoirs publics de renforcer le rôle de la province de Nouaceur dans le tissu industriel national.

Selon L’Economiste, la ZAI d’Ouled Saleh s’inscrit dans le cadre de la régionalisation avancée et de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles qui confèrent aux régions un rôle central dans la définition et l’exécution de leurs politiques de développement. L’objectif est de créer un écosystème industriel intégré, capable d’attirer des investissements nationaux et internationaux et de générer une activité économique durable.

La zone bénéficie d’une position géographique stratégique, au cœur de la commune de Nouaceur, à proximité immédiate de l’aéroport international Mohammed V et des principaux axes autoroutiers du pays, notamment l’A1 reliant Tanger à Safi et l’A3 reliant Casablanca à Agadir via Marrakech, explique L’Economiste. Cette connectivité est complétée par un réseau routier local et des voies d’accès directes depuis l’échangeur de Bouskoura Sud et la voie de contournement de Victoria, offrant une liaison rapide vers les routes principales et les zones industrielles avoisinantes. Cette configuration devrait faciliter l’implantation des entreprises et soutenir le développement logistique de la région.

La convention prévoit également la réalisation d’études foncières, urbanistiques, techniques et financières afin d’élaborer un plan d’aménagement complet et un business plan robuste. Ces travaux permettront de définir un modèle de valorisation du site et d’assurer la viabilité du projet, tout en garantissant la disponibilité d’infrastructures industrielles modernes et de services adaptés aux besoins des futurs investisseurs.

«Les autorités et partenaires impliqués espèrent ainsi consolider la compétitivité industrielle de Casablanca-Settat et renforcer le rôle stratégique de la province de Nouaceur comme hub industriel et logistique», écrit le quotidien économique. Le projet vise à créer un impact économique et social tangible, à générer de nouvelles activités et des emplois et à offrir aux investisseurs une offre industrielle performante et alignée avec les standards internationaux.