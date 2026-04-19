Royal Air Maroc renforce sa flotte avec un nouveau Boeing 737-8 Max

Une nouvelle acquisition rejoint la flotte de Royal Air Maroc. Il s’agit d’un Boeing 737-8 Max immatriculé CN-RHP, commandé en leasing dans le cadre d’un contrat portant sur six appareils du même type conclu avec le loueur américain Aviation Capital Group (ACG). Le vol de livraison, référencé AT8733, a décollé hier samedi de Seattle (BFI) et devrait atterrir ce dimanche à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, après une escale technique à l’aéroport international de Gander (YQX) au Canada pour le ravitaillement en carburant.

La compagnie avait déjà réceptionné le premier exemplaire le 31 mars dernier. Cet avion de nouvelle génération, équipé de moteurs LEAP-1B de CFM International, est le premier d’une série de six appareils qui seront progressivement livrés à Royal Air Maroc au cours de l’année 2026, conformément au carnet de commandes d’ACG.

Le vendredi 10 avril 2026, Royal Air Maroc (RAM) a également réceptionné un nouvel appareil long-courrier de type Boeing 787-8 Dreamliner. Il s’agissait du deuxième avion de ce modèle attendu en 2026.

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Le nouvel appareil réceptionné ce dimanche est un avion de transition, exploité en leasing, destiné à assurer la continuité des opérations dans les meilleures conditions, en attendant l’intégration progressive d’avions neufs au sein de la flotte. L’introduction de ces appareils, réputés pour leur efficacité énergétique et leurs performances opérationnelles, devrait contribuer à optimiser les coûts d’exploitation et à améliorer l’expérience passager.

Avec cette nouvelle opération, la flotte de la compagnie nationale atteint désormais 66 appareils, un niveau inédit depuis sa création. Cette dynamique devrait se poursuivre avec d’autres livraisons prévues à court et moyen terme, permettant à la RAM de porter sa flotte à 74 avions d’ici fin 2026, puis à 88 appareils à l’horizon 2027.

Fondé en 1989, Aviation Capital Group figure parmi les principaux acteurs mondiaux du leasing aéronautique, avec un portefeuille d’environ 450 avions détenus, gérés ou engagés, loués à quelque 85 compagnies dans une cinquantaine de pays.