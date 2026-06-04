Société

Un réseau de fraude à l’assurance-maladie démantelé

Un opticien non homologué, mais spécialisé dans l’arnaque à répétition de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et d’autres caisses d’assurance-maladie a été arrêté récemment à Azrou. (Photo d'illustration)

Revue de presseLes autorités sécuritaires ont récemment démantelé un réseau dirigé par un opticien non homologué, mais spécialisé dans l’arnaque à répétition de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et d’autres caisses d’assurance-maladie. Le cerveau de ce réseau a été arrêté vendredi dernier à Azrou tandis que ses complices ont été appréhendés à Casablanca et remis à la justice. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 04/06/2026 à 19h40

Des enquêtes menées par les autorités sécuritaires, à la suite d’une plainte introduite par le Syndicat national des opticiens du Maroc, ont permis d’arrêter, vendredi dernier à Azrou, un opticien non homologué qui dirigeait un réseau criminel spécialisé dans l’arnaque à la CNSS et à d’autres caisses d’assurance-maladie.

Selon le quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du vendredi 5 juin, cet opticien, auquel le Secrétariat général du gouvernement et d’autres autorités compétentes n’ont jamais accordé la moindre autorisation d’exercer, a profité de son «titre», obtenu dans une école privée, pour confectionner de faux documents de soins au profit de détenteurs de cartes de la CNSS ainsi que d’autres institutions d’assurance-maladie, afin de se faire rembourser des sommes faramineuses et indues. Et ce ne sont pas les clients qui manquaient, puisque l’échoppe de l’opticien et celles des autres membres du réseau ne désemplissaient pas de candidats au remboursement de fausses assurances-maladie.

Le chef du réseau exerçait à Casablanca, où a été arrêté le complice qui se chargeait de remplir les documents de couverture médicale servant au remboursement des prétendus frais engagés par l’assuré.

Tous les autres membres de ce réseau, qui ont participé de près ou de loin à ces vastes opérations d’arnaque, ont été remis à la justice. C’est le Syndicat national des opticiens du Maroc qui est à l’origine du déclenchement de l’enquête ayant permis de faire tomber ce réseau. Ce syndicat dénonce, par la même occasion, la prolifération, dans plusieurs villes du pays, d’opticiens qui ne disposent d’aucune base légale pour exercer ce métier. Selon le Syndicat des opticiens, ce sont des écoles privées de formation professionnelle qui délivrent à tour de bras des diplômes d’opticien spécialisé permettant à leurs détenteurs d’ouvrir un cabinet, sans remplir les conditions d’autorisation légale auprès des différentes autorités concernées.

Par La Rédaction
Le 04/06/2026 à 19h40

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