Fraude à l’assurance santé: des cliniques privées accusées d’interventions fictives

Certaines cliniques privées auraient recours à des intermédiaires pour recruter des patients bénéficiant de la couverture santé du régime AMO Tadamon, financé par l’État, revèle le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce lundi 20 octobre, indiquant que ces patients seraient ciblés pour subir des examens et des interventions fictives, permettant aux cliniques de percevoir des remboursements de la Caisse nationale de sécurité sociale.

Selon Al Akhbar, ces cliniques mandatent des intermédiaires opérant sous le couvert d’associations civiles pour organiser des caravanes médicales dans les villages et les zones montagneuses.

Ces campagnes visent hommes et femmes en bonne santé, mais disposant de la couverture santé complète accordée aux personnes incapables de payer les cotisations.

Lors de ces caravanes, les participants sont incités à se rendre dans des cliniques de Casablanca, Settat ou Marrakech pour des examens cardiaques, après leur avoir fait croire qu’ils présentaient des symptômes de maladies cardiovasculaires.

Ils sont ensuite transportés en bus vers ces établissements, a-t-on lu.

Ces opérations se répéteraient chaque semaine dans plusieurs quartiers populaires et zones rurales, notamment à Taroudant, Azilal et Chichaoua.

Les cliniques y attireraient des centaines de personnes pour des examens et tests destinés à détecter de prétendues maladies chroniques, entièrement remboursées par le Fonds national de sécurité sociale.

Les sources ajoutent que certaines cliniques vont jusqu’à sélectionner des patients pour des interventions chirurgicales cardiaques fictives, telles que des opérations de cathétérisme, dont les coûts sont couverts à 100% par la CNSS.

Ces pratiques auraient permis à certaines cliniques d’accumuler des revenus de plusieurs milliards, écrit Al Akhbar.

Des médecins du secteur privé avaient déjà tiré la sonnette d’alarme, alertant sur des manipulations visant à obtenir des remboursements frauduleux via des campagnes médicales et des opérations fictives, touchant un large public.

Le syndicat des ophtalmologistes du privé a publié un communiqué dénonçant le gaspillage des ressources de l’AMO et la prolifération de campagnes de chirurgie de la cataracte organisées sous couvert d’action sociale, mais orchestrées pour générer des profits par des cliniques et des associations complices.

Le syndicat souligne que ces pratiques violent toutes les normes éthiques et médicales et mettent en danger la santé visuelle des citoyens tout en menaçant les ressources du Fonds national de sécurité sociale.

Les campagnes, financées par les caisses d’assurance maladie, recrutent massivement des patients via des intermédiaires non qualifiés, utilisant parfois des informations personnelles sensibles comme les cartes d’identité ou les numéros de sécurité sociale, sans respecter les règles de confidentialité.

Les patients sont ensuite transportés en groupe vers des cliniques éloignées, où les opérations sont effectuées sans suivi médical ni respect des standards internationaux, ce qui entraîne de graves complications, notamment une perte totale de vision et des infections sévères.

Le syndicat conclut que ces pratiques épuisent les ressources financières du fonds en générant des remboursements pour des interventions inutiles. Les médecins appellent les autorités à intervenir rapidement pour mettre fin à ces campagnes illégales, enquêter sur les responsables et sanctionner les associations, cliniques et praticiens impliqués.