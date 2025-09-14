Fès: démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans la fraude à l’immigration

La brigade régionale de la police judiciaire de Fès, en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire national, a procédé samedi 13 septembre à l’arrestation de quatre individus soupçonnés d’appartenir à un réseau criminel spécialisé dans l’escroquerie de candidats à la migration.

Parmi les personnes interpellées figurent la propriétaire d’une société de médiation en emploi, un notaire et deux intermédiaires. Selon les premiers éléments de l’enquête, le réseau opérait selon un modus operandi bien rodé: les victimes étaient appâtées par de fausses promesses de contrats de travail à l’étranger, proposés par l’agence dirigée par la principale suspecte, moyennant des sommes pouvant atteindre 50.000 dirhams. Ces promesses étaient ensuite formalisées par des contrats fictifs authentifiés par le notaire mis en cause.

Lire aussi : Fraude aux visas Schengen: neuf arrestations dans un vaste coup de filet

Les opérations menées simultanément à Fès, Meknès, Sefrou et Imouzzer ont permis non seulement l’arrestation des suspects, mais aussi la saisie de nombreux éléments de preuve: copies de contrats de travail falsifiés, reçus de transferts financiers présumés émis par les victimes – dont le nombre se chiffre à plusieurs dizaines – ainsi que des pièces d’identité, passeports, matériels informatiques et sceaux utilisés dans ces activités frauduleuses.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire conduite sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider l’ensemble des ramifications et responsabilités liées à ce dossier.