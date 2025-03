Rabat: démantèlement d'un vaste réseau de fraude aux assurances

Un avocat du barreau de Rabat, une assistante juridique et deux intermédiaires ont été placés en détention provisoire à la prison d’El Arjat, à la suite d’une enquête menée par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ). Celle-ci porte sur une organisation criminelle spécialisée dans la falsification de dossiers d’accidents de la route afin d’obtenir frauduleusement des indemnités d’assurance.

Les détails de l’affaire sont rapportés par Al Akhbar dans son édition du lundi 24 mars. D’après les sources du quotidien, ce réseau était composé d’avocats, de médecins, de courtiers et même d’un conducteur d’ambulance appartenant aux services de la Protection civile. L’enquête, menée sous la supervision du parquet, a permis de découvrir un système bien rodé permettant de frauder les assurances.

Selon ces mêmes sources, le réseau procédait à la falsification de certificats médicaux, au détournement de rapports d’accidents et exploitait aussi bien de véritables victimes d’accidents que d’autres totalement fictives. Pour mener à bien ces opérations, il bénéficiait de la complicité de plusieurs acteurs du secteur médical et juridique.

Toujours d’après Al Akhbar, un système bien huilé avait été mis en place afin de simuler des accidents de la circulation ou d’exagérer les blessures des victimes. L’objectif était, bien entendu, d’obtenir des indemnisations conséquentes de la part des compagnies d’assurance.

Comme l’explique le journal, l’enquête sur ce réseau a démarré à la suite d’informations recueillies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST). La BNPJ est ensuite intervenue, ce qui a conduit à l’arrestation de plusieurs suspects et à la mise en examen de médecins et d’autres complices présumés. Si un avocat et trois autres personnes ont été incarcérés en attendant leur procès, deux médecins et un employé de la Protection civile sont, quant à eux, poursuivis en liberté provisoire.

Les sources d’Al Akhbar indiquent que les autorités prévoient d’examiner d’autres dossiers suspects. Certaines victimes réelles auraient été manipulées à leur insu, tandis que d’autres accidents auraient été totalement fabriqués. C’est pourquoi les mêmes sources estiment que cette enquête pourrait aboutir à l’arrestation d’autres personnes impliquées dans ces opérations frauduleuses.