Lahraouyine: fraude foncière en vue de la Coupe du Monde 2030

Des associations locales de Lahraouyine, dans la province de Médiouna, ont alerté les autorités sur des tentatives de fraude, consistant à construire illégalement, sans contrats officiels et contre d’importantes sommes d’argent, sur des terrains destinés à être expropriés pour la Coupe du Monde 2030, dans le but d’obtenir des indemnités. L’information est rapportée par Assabah dans son édition du lundi 24 février.

Selon Assabah, des personnes ont profité de l’abandon de terrains à Lahraouyine, notamment après les violences des années 90 commises lors de campagnes de lutte contre l’habitat insalubre, pour les revendre en promettant aux acheteurs des indemnisations lucratives en cas d’expropriation. Ces parcelles ont ainsi été revendues à des prix variant entre 8 et 20 millions de centimes en fonction de leur superficie.

La diffusion d’une liste non officielle des indemnisations prévues par l’État pour ces expropriations a intensifié la spéculation foncière à Lahraouyine. Cette liste, qui détaille les montants des indemnisations par type de construction, a incité les spéculateurs à acquérir et revendre des terrains avant même le lancement des procédures officielles d’expropriation. Les compensations pour les maisons en béton auraient été fixées à 2.000 dirhams le mètre carré, tandis que celles pour les maisons construites en briques et entourées de clôtures auraient été fixées à 1.500 dirhams le mètre carré. Comme le précise le quotidien, les transactions ont été réalisées sur la base d’engagements verbaux entre les parties concernées.

Cette spéculation a entraîné une forte augmentation des bidonvilles. Des individus achètent des parcelles de terrain, les divisent en plusieurs lots, et revendent la plupart de ces lots tout en gardant une partie pour eux-mêmes. Cette pratique, qui s’applique à des terrains de différentes tailles, a contribué à l’expansion rapide des habitations informelles dans la région.