Salé: un promoteur et une notaire dans la tourmente après une escroquerie immobilière

Les habitants de la résidence Fatima 2 à Salé ont déposé une plainte auprès du procureur du Roi, révélant un scandale d’escroquerie et de fraude immobilière.

Un promoteur et une notaire seraient impliqués dans cette sombre affaire, rapporte Al Akhbar dans son édition du vendredi 10 octobre. La surprise des acquéreurs fut amère: ils ont découvert que leurs appartements étaient bâtis sur un emplacement totalement différent de celui qui leur avait été présenté lors de la commercialisation et formellement stipulé dans leurs contrats préliminaires.

Le promoteur avait garanti aux acheteurs que la résidence serait bâtie dans le lotissement «Sidi Abdallah», comme l’affirmaient toutes les publicités.

La réalité a cependant révélé une tout autre vérité: le projet a été construit sur un terrain nommé «Benacher», un site qui n’a aucun lien avec le quartier prestigieux annoncé, ni en termes de classification ni en termes de valeur foncière.

Les plaignants affirment que la transaction immobilière repose sur des informations fallacieuses. Le promoteur a fixé les prix au mètre carré -entre 8.500 et 9.000 dirhams- en fonction des tarifs pratiqués à Sidi Abdallah. Or, ces tarifs sont sans commune mesure avec la valeur réelle du terrain «Benacher», dont le prix est estimé à la moitié. Les victimes dénoncent une manœuvre délibérée visant à réaliser des profits illégitimes.

Selon la plainte, le promoteur n’a pas seulement usé de tromperie. Il a également fait preuve d’une arrogance manifeste en méprisant les protestations des résidents, allant jusqu’à se prévaloir d’influences lui permettant de contourner la loi.

Les déconvenues ne se sont pas limitées à cette funeste supercherie. Quelques semaines seulement après leur emménagement, les résidents ont constaté de multiples défauts de construction: infiltrations d’eau, fissures murales, isolation défaillante, sans oublier des dysfonctionnements des réseaux électriques et d’assainissement.

Dans des témoignages concordants, les habitants ont exprimé leur profonde consternation quant à l’implication de la notaire ayant instrumenté l’acte de vente, relaie Al Akhbar. Ils estiment qu’elle a gravement manqué à son devoir de vigilance en omettant de vérifier la validité des documents et la situation réelle de la propriété foncière. Partant, ils la considèrent comme complice de cette supercherie, au regard de sa responsabilité juridique dans le contrôle de la légitimité des transactions immobilières.