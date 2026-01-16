Société

Casablanca: démantèlement d’un réseau de fraude bancaire et de piratage téléphonique

La préfecture de police du Grand Casablanca.

La police du district de Hay Hassani à Casablanca a arrêté, vendredi 16 janvier, cinq ressortissants d’Afrique subsaharienne soupçonnés d’escroquerie et de piratage de données bancaires.

Les éléments de la police du district de Hay Hassani à Casablanca ont arrêté, ce vendredi 16 janvier, cinq ressortissants originaires d’un pays d’Afrique subsaharienne, soupçonnés d’être impliqués dans des affaires d’escroquerie, de fraude, d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données bancaires et de piratage de communications téléphoniques.

Selon les premières données de l’enquête, les suspects pirataient les réseaux de télécommunications nationaux afin de contacter les victimes par téléphone. Ils se faisaient passer pour des représentants d’institutions étrangères afin d’obtenir leurs coordonnées bancaires, sous prétexte de leur permettre de recevoir des prix en argent. Ils utilisaient ensuite ces données de manière frauduleuse pour détourner des sommes d’argent depuis leurs comptes bancaires.

Lire aussi : Piratage d’applications bancaires: des victimes voient leur solde transféré vers des comptes ouverts avec de fausses pièces d’identité

Les investigations ont permis d’identifier un logement à Casablanca, soupçonné d’être utilisé pour commettre ces actes criminels. Une perquisition a conduit à l’arrestation des suspects et à la saisie de cartes SIM et d’équipements informatiques et électroniques, filaires et sans fil, utilisés pour faciliter leurs activités illégales.

Les suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances et les ramifications de cette affaire, ainsi que d’identifier d’autres personnes impliquées dans ce réseau criminel.

