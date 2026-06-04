Politique

Le Roi nomme deux nouveaux membres au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Le roi Mohammed VI recevant les membres du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, jeudi 4 juin 2026, au Palais royal de Rabat. (PHOTO: MAP)

Voici un communiqué du Cabinet royal: «Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, a reçu, ce jeudi 18 Di Al Hijja 1447 H, correspondant au 04 juin 2026, au Palais Royal de Rabat, les membres que Sa Majesté a bien voulu nommer au sein de ce Conseil et ce, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique relative au Conseil.»

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/06/2026 à 18h34

«Il s’agit de M. Mohamed Abdennabaoui, que Sa Majesté a nommé, pour un deuxième mandat, premier président de la Cour de cassation et, en cette qualité, président délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, ainsi que de Mme Latifa El Harradji et de M. Nadir El Moumni, les deux nouveaux membres du Conseil.

Sa Majesté, que Dieu Le glorifie, a également bien voulu nommer M. Farid El Bacha, et renouveler la nomination, pour un deuxième mandat, de MM. Mohamed Zouak et Mohamed Ennasser, parmi les personnalités dont la nomination, au sein du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, est conférée à Sa Majesté le Roi, selon la Constitution.

Lors de cette audience, les deux nouveaux membres du Conseil ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve».

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/06/2026 à 18h34
#le Roi Mohammed VI#Justice

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