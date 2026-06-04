Politique

Parmi eux, Richard Duke Buchan III et Philippe Lalliot: le Roi reçoit plusieurs ambassadeurs étrangers

Le roi Mohammed VI recevant Richard Duke Buchan III, ambassadeur des États-Unis d’Amérique, le 4 juin 2026.

Le roi Mohammed VI a reçu, jeudi au Palais royal de Rabat, plusieurs ambassadeurs étrangers, venus présenter au Souverain leurs lettres de créance en tant qu’ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leurs pays dans le Royaume.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/06/2026 à 17h56

Il s’agit de:

- Dimiter Tzantchev, ambassadeur de l’Union européenne;

-Helena Nolan, ambassadeur d’Irlande;

-Pavel Klucky, ambassadeur de la République tchèque;

-Helge Andreas Seland, ambassadeur du Royaume de Norvège;

-Diego Morejon Pazmino, ambassadeur de la République de l’Équateur;

-Ali Daher, ambassadeur de la République libanaise;

-Richard Duke Buchan III, ambassadeur des États-Unis d’Amérique;

-Luis Filipe E Faro Ramos, ambassadeur de la République portugaise;

-Foday Malang, ambassadeur de la République de Gambie;

-Bienvenu Okiemy, ambassadeur de la République du Congo;

-Ahmed Abdel Rahman Al-Bakr, ambassadeur de l’État du Koweït;

-Philippe Lalliot, ambassadeur de la République française.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et du Chambellan du Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/06/2026 à 17h56
#Roi Mohammed VI#Diplomatie#Ambassadeurs

LEs contenus liés

Politique

Rencontre à Rabat entre le roi Mohammed VI et le président des Émirats arabes unis qui effectue une visite privée au Maroc

Sports

CAF: Patrice Motsepe remercie le roi Mohammed VI pour la grâce royale accordée aux supporters sénégalais

Politique

Nasser Bourita et Jean-Noël Barrot: une visite d’État du roi Mohammed VI en France «programmée»

Politique

Éducation. «Un modèle extraordinaire» pour l’Afrique: à Nairobi, Emmanuel Macron salue les réalisations du Maroc sous la conduite du roi Mohammed VI

Articles les plus lus

1
Le Roi nomme deux nouveaux membres au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
2
Affaire «Esprit de Fès»: Abderrafie Zouiten et Faouzi Skali condamnés à deux ans de prison avec sursis
3
OQTF, Accord de 1968, sécurité… Comment l’Algérie a cédé sur toute la ligne devant la France
4
Nettoiement à Casablanca: ils se disputent un marché de 1,2 milliard de dirhams, trois candidats retenus après la phase technique
5
Libération du littoral de Sidi Bernoussi-Zenata: plusieurs établissements, dont The View 360, contraints de suspendre leurs activités
6
Maîtres de leurs mains, maîtres de leur destin?
7
Asmex: élections sous haute tension, crise autour de la succession de Hassan Sentissi
8
Rencontre à Rabat entre le roi Mohammed VI et le président des Émirats arabes unis qui effectue une visite privée au Maroc
Revues de presse

Voir plus