Parmi eux, Richard Duke Buchan III et Philippe Lalliot: le Roi reçoit plusieurs ambassadeurs étrangers

Le roi Mohammed VI recevant Richard Duke Buchan III, ambassadeur des États-Unis d’Amérique, le 4 juin 2026.

Il s’agit de:

- Dimiter Tzantchev, ambassadeur de l’Union européenne;

-Helena Nolan, ambassadeur d’Irlande;

-Pavel Klucky, ambassadeur de la République tchèque;

-Helge Andreas Seland, ambassadeur du Royaume de Norvège;

-Diego Morejon Pazmino, ambassadeur de la République de l’Équateur;

-Ali Daher, ambassadeur de la République libanaise;

-Richard Duke Buchan III, ambassadeur des États-Unis d’Amérique;

-Luis Filipe E Faro Ramos, ambassadeur de la République portugaise;

-Foday Malang, ambassadeur de la République de Gambie;

-Bienvenu Okiemy, ambassadeur de la République du Congo;

-Ahmed Abdel Rahman Al-Bakr, ambassadeur de l’État du Koweït;

-Philippe Lalliot, ambassadeur de la République française.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et du Chambellan du Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.