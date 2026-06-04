Parmi eux, Richard Duke Buchan III et Philippe Lalliot: le Roi reçoit plusieurs ambassadeurs étrangers

Il s’agit de:
- Dimiter Tzantchev, ambassadeur de l’Union européenne;
-Helena Nolan, ambassadeur d’Irlande;
-Pavel Klucky, ambassadeur de la République tchèque;
-Helge Andreas Seland, ambassadeur du Royaume de Norvège;
-Diego Morejon Pazmino, ambassadeur de la République de l’Équateur;
-Ali Daher, ambassadeur de la République libanaise;
-Richard Duke Buchan III, ambassadeur des États-Unis d’Amérique;
-Luis Filipe E Faro Ramos, ambassadeur de la République portugaise;
-Foday Malang, ambassadeur de la République de Gambie;
-Bienvenu Okiemy, ambassadeur de la République du Congo;
-Ahmed Abdel Rahman Al-Bakr, ambassadeur de l’État du Koweït;
-Philippe Lalliot, ambassadeur de la République française.
Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et du Chambellan du Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.