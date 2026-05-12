Éducation. «Un modèle extraordinaire» pour l’Afrique: à Nairobi, Emmanuel Macron salue les réalisations du Maroc sous la conduite du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI et le président de la République française, Emmanuel Macron. (AFP). AFP or licensors

Le président français Emmanuel Macron a affirmé, lundi à Nairobi, que les réalisations accomplies par le système d’éducation au Maroc, sous la conduite du roi Mohammed VI, constituent «un modèle extraordinaire» pour le continent africain.

Ce qu’a fait le Maroc, sous la conduite du Roi, est «une révolution incroyable», a estimé Emmanuel Macron, qui intervenait lors de la clôture du Forum d’affaires Africa Forward «Inspire & Connect», organisé en amont du Sommet «Africa Forward».

🇫🇷🇲🇦 Emmanuel Macron : « Ce qu’a fait le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi est une révolution incroyable.



La formation et ses résultats, parmi les meilleurs jusqu’à Polytechnique, constituent un modèle extraordinaire pour l'Afrique. » pic.twitter.com/QeBWxpZedG — Le360 (@Le360fr) May 12, 2026

Il a souligné que la formation primaire, secondaire et universitaire, avec des résultats parmi les meilleurs dans l’école polytechnique française, représente «un modèle extraordinaire» pour le continent.

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Le président français a, par ailleurs, annoncé 23 milliards d’euros d’investissements pour l’Afrique, précisant que ces investissements «vont créer plus de 250.000 emplois directs en France et en Afrique».

Emmanuel Macron a estimé que les destins de l’Europe et de l’Afrique sont liés, relevant que l’Afrique a «besoin d’investissements» plutôt que d’aide publique.

Baptisé «Africa Forward: Inspire & Connect», l’événement a réuni plus de 1.500 décideurs économiques, investisseurs et responsables publics représentant l’Afrique, la France ainsi que d’autres pays, autour des grands enjeux liés à la croissance, à l’investissement et à la transformation économique du continent.