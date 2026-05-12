Politique

Éducation. «Un modèle extraordinaire» pour l’Afrique: à Nairobi, Emmanuel Macron salue les réalisations du Maroc sous la conduite du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI et le président de la République française, Emmanuel Macron. (AFP). AFP or licensors

«Une révolution incroyable». C’est en ces termes qu’Emmanuel Macron a salué lundi à Nairobi les réalisations éducatives du Maroc sous la conduite du roi Mohammed VI, affirmant que le Royaume, avec des résultats parmi les meilleurs à l’École polytechnique française, représente «un modèle extraordinaire» pour le continent africain.

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/05/2026 à 08h02

Le président français Emmanuel Macron a affirmé, lundi à Nairobi, que les réalisations accomplies par le système d’éducation au Maroc, sous la conduite du roi Mohammed VI, constituent «un modèle extraordinaire» pour le continent africain.

Ce qu’a fait le Maroc, sous la conduite du Roi, est «une révolution incroyable», a estimé Emmanuel Macron, qui intervenait lors de la clôture du Forum d’affaires Africa Forward «Inspire & Connect», organisé en amont du Sommet «Africa Forward».

Il a souligné que la formation primaire, secondaire et universitaire, avec des résultats parmi les meilleurs dans l’école polytechnique française, représente «un modèle extraordinaire» pour le continent.

Lire aussi : L’École polytechnique consacre une publication aux liens académiques et scientifiques tissés avec le Maroc depuis 1948

Le président français a, par ailleurs, annoncé 23 milliards d’euros d’investissements pour l’Afrique, précisant que ces investissements «vont créer plus de 250.000 emplois directs en France et en Afrique».

Emmanuel Macron a estimé que les destins de l’Europe et de l’Afrique sont liés, relevant que l’Afrique a «besoin d’investissements» plutôt que d’aide publique.

Baptisé «Africa Forward: Inspire & Connect», l’événement a réuni plus de 1.500 décideurs économiques, investisseurs et responsables publics représentant l’Afrique, la France ainsi que d’autres pays, autour des grands enjeux liés à la croissance, à l’investissement et à la transformation économique du continent.

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/05/2026 à 08h02
#roi mohammed VI#Emmanuel Macron#Education

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