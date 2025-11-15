Marrakech: cinq ressortissants étrangers interpellés pour piratage d’applications de paris en ligne

Les éléments de police judiciaire de Marrakech, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, sont parvenus ce samedi 15 novembre à interpeller cinq ressortissants étrangers, quatre Biélorusses et un Français, pour leur implication présumée dans une affaire de violation des systèmes de traitement automatisé des données numériques et de piratage d’applications de paris en ligne.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que quatre des suspects auraient piraté des applications dédiées aux paris en ligne, avant de transférer des sommes d’argent issues de ces opérations vers des comptes personnels, en connivence avec un cinquième suspect de nationalité française, arrêté à son tour lors d’une intervention policière dans une villa située dans la zone de Tassoultante, en périphérie de Marrakech, apprend-on d’une source sécuritaire.

Les perquisitions menées dans les résidences exploitées par les mis en cause à Marrakech ont permis de saisir du matériel informatique, des supports de stockage et des dispositifs d’accès à internet, actuellement soumis aux expertises nécessaires au laboratoire d’analyse des traces numériques relevant de la Sûreté nationale.

Les suspects ont été placés en enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances, les motivations et les ramifications de cette affaire, ainsi que d’identifier d’éventuels complices liés à cette activité criminelle.