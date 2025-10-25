Société

Casablanca: un fugitif franco-algérien interpellé à l’aéroport Mohammed V

(Photo d'illustration). Dessin Mohamed ELKHO-Le360

Les éléments de la Sûreté nationale de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont procédé, ce samedi 25 octobre, à l’arrestation d’un ressortissant français d’origine algérienne âgé de 24 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises.

Par La Rédaction
Le 25/10/2025 à 17h39

Un ressortissant français d’origine algérienne a été arrêté, ce samedi 25 octobre, par les éléments de la Sûreté nationale de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca.

Le pointage du mis en cause dans la base de données d’Interpol a révélé qu’il était recherché au niveau international sur la base d’une notice rouge émise par le Bureau central national de Paris, pour son implication présumée dans une affaire liée à l’appartenance à une organisation criminelle et à la détention illégale de substances explosives.

Il a été placé en garde à vue dans le cadre de la procédure d’extradition, conformément aux instructions du parquet compétent. Parallèlement, le Bureau central national Interpol-Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a été chargé d’informer son homologue en France de cette arrestation.

