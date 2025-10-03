Fkih Ben Salah: trois personnes interpellées pour piratage de panneaux publicitaires

Les éléments de la police relevant du district provincial de sûreté de Fkih Ben Salah sont parvenus, hier jeudi 2 octobre, à l’arrestation de trois personnes, dont un mineur, soupçonnées d’implication dans une affaire liée à l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, au piratage de panneaux publicitaires électroniques et à l’outrage envers un corps constitué.

Les suspects, âgés de 16 à 20 ans, auraient procédé au piratage du système informatique de deux panneaux publicitaires appartenant à un laboratoire d’analyses médicales et à un établissement hôtelier de Fkih Ben Salah, avant d’y afficher des propos contraires à la pudeur publique.

Les investigations techniques et les enquêtes de terrain menées ont permis d’identifier les suspects, qui ont été arrêtés peu de temps après leurs actes criminels. La fouille effectuée a conduit à la saisie d’un appareil électronique soupçonné de contenir des traces numériques de cette activité illicite.

Le mineur interpellé a été placé sous surveillance, tandis que l’un des deux majeurs a été placé en garde à vue. Le second est soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer toutes les circonstances, les motifs et les tenants de cette affaire.