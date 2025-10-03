Société

Fkih Ben Salah: trois personnes interpellées pour piratage de panneaux publicitaires

Une personne arrêtée. (Dessin d'illustration). Mohamed Elkho-Le360

La police de Fkih Ben Salah a arrêté trois personnes, dont un mineur, soupçonnées d’implication dans une affaire de piratage de panneaux publicitaires électroniques et d’outrage envers un corps constitué.

Les éléments de la police relevant du district provincial de sûreté de Fkih Ben Salah sont parvenus, hier jeudi 2 octobre, à l’arrestation de trois personnes, dont un mineur, soupçonnées d’implication dans une affaire liée à l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, au piratage de panneaux publicitaires électroniques et à l’outrage envers un corps constitué.

Les suspects, âgés de 16 à 20 ans, auraient procédé au piratage du système informatique de deux panneaux publicitaires appartenant à un laboratoire d’analyses médicales et à un établissement hôtelier de Fkih Ben Salah, avant d’y afficher des propos contraires à la pudeur publique.

Les investigations techniques et les enquêtes de terrain menées ont permis d’identifier les suspects, qui ont été arrêtés peu de temps après leurs actes criminels. La fouille effectuée a conduit à la saisie d’un appareil électronique soupçonné de contenir des traces numériques de cette activité illicite.

Le mineur interpellé a été placé sous surveillance, tandis que l’un des deux majeurs a été placé en garde à vue. Le second est soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer toutes les circonstances, les motifs et les tenants de cette affaire.

