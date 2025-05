Au cœur du Musée Nejjarine de Fès: un joyau architectural récompensé par le nouveau label «Musée du Maroc»

Classé parmi les monuments culturels majeurs de Fès, le Musée Nejjarine conserve et réinterprète la mémoire de l’artisanat marocain à travers une approche contemporaine. Il occupe un fondouk traditionnel construit en 1711 sur la place historique des Nejjarine. Autrefois lieu d’accueil pour les artisans et commerçants, il fut transformé en espace muséal spécialisé en 1998, après une restauration minutieuse ayant préservé l’esprit architectural et l’ornementation authentique du site.

Ce projet ne résulte pas d’un simple élan passager, mais d’une véritable volonté nationale de sauvegarder le patrimoine. En 1981, Mohamed Karim Lamrani, homme d’affaires et homme d’État issu d’une famille fassie, répondit à l’appel du roi Hassan II visant à redonner tout son éclat à Fès, ses monuments et son économie locale. Il ne s’agissait pas seulement de restaurer un fondouk abandonné, mais de lui insuffler une nouvelle vie à travers une vocation culturelle pérenne.

Ainsi, Lamrani entreprit une collecte d’objets muséaux provenant de diverses régions du Maroc, passant de zéro pièce à près de 1.400 objets anciens: outils traditionnels, coffres sculptés, instruments de musique, mobilier en bois et armes symboliques. Cette exposition cohérente retrace l’évolution de l’art de la menuiserie et met en lumière le génie des artisans marocains.

Un voyage sensoriel au cœur de l’artisanat marocain

Dans une déclaration pour Le360, Mohamed Chadli, conservateur du musée et chercheur à l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine à Rabat, souligne que le musée offre un véritable voyage visuel et sensoriel à travers l’histoire des arts du bois au Maroc. Sa collection unique est mise en scène dans une scénographie interactive avec des explications multilingues, permettant aux visiteurs de plonger dans la mémoire artisanale marocaine avec toute sa richesse et sa portée symbolique.

Cet effort vient d’être officiellement reconnu: le Musée Nejjarine a obtenu le label national «Musée du Maroc».

Lancée le lundi 19 mai 2025 par la Fondation nationale des musées, l’initiative du label «Musée du Maroc» vise à valoriser les institutions respectant les critères de conservation, d’exposition et d’interaction culturelle. Ce couronnement fait suite à une évaluation globale menée par un comité d’experts de la fondation et du ministère de la Culture.

Cette distinction représente une double consécration: celle d’un musée qui a su préserver la mémoire artisanale marocaine, et celle d’un effort exemplaire alliant artisanat, culture et tourisme. Aujourd’hui, le musée figure parmi les étapes incontournables des circuits touristiques, attirant des visiteurs du monde entier venus découvrir les trésors du bois marocain dans un cadre architectural unique.

Un musée accessible à tous

Le Musée Nejjarine ne se contente pas d’être un espace muséal: il est aussi un lieu d’éducation et de transmission. Il ouvre ses portes aux écoles et chercheurs, proposant des ateliers et rencontres pour faire vivre cet héritage auprès des nouvelles générations.

L’entrée au musée ne dépasse pas 20 dirhams, le rendant accessible à un large public. Ce lieu emblématique ne se limite pas à retracer l’histoire d’un art, mais reflète aussi l’essence de l’identité culturelle du Maroc. Il illustre la capacité de la médina de Fès à se renouveler et à innover, tout en restant fidèle à son âme historique.