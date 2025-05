Le musée Nejjarine des arts et métiers du bois de Fès décroche le label «Musée du Maroc»

La Fondation nationale des musées du Maroc (FNM) vient d’attribuer le label «Musée du Maroc» au musée Nejjarine des arts et métiers du bois, situé à Fès. Selon un communiqué de la fondation, cette distinction a été décidée à l’issue de la deuxième réunion de la commission du label, tenue le lundi 19 mai 2025 au siège de la FNM.

La création de cette commission traduit la volonté de la FNM de structurer, professionnaliser et valoriser le paysage muséal marocain, en reconnaissant officiellement les établissements répondant aux standards nationaux et internationaux.

Cette commission est composée de personnalités issues de plusieurs institutions: Mehdi Qotbi, président de la FNM, Abdelaziz El Idrissi, chef du département des musées de la FNM, Mustapha Jlok, directeur du Patrimoine culturel au ministère de la Culture, Rachid Maalal, directeur général de Rabat Région Patrimoine historique, Lamiae Gharras, conservatrice du musée de la protection civile à la direction générale de la Protection civile et Abdelhadi Said, chef de la division de la coopération internationale à l’administration des douanes et impôts indirects. Tous ont reconnu la conformité du musée Nejjarine aux exigences réglementaires et au décret en vigueur.

Inauguré en 1998, le musée Nejjarine des arts et métiers du bois est aménagé dans le prestigieux fondouk Nejjarine, un ancien caravansérail du XVIIIème siècle inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le musée met en lumière le riche savoir-faire marocain lié au bois, à travers une collection variée: objets du quotidien, outils de menuiserie, instruments de musique, armes, pièces d’artisanat, et bien d’autres témoignages de cet héritage ancestral.

Par cette première labellisation, la FNM réaffirme son engagement en faveur de la valorisation des espaces muséaux du Royaume. Elle invite également les autres institutions muséales à soumettre leur candidature pour l’obtention du label «Musée du Maroc», dans une dynamique d’encouragement, d’accompagnement et de promotion de l’excellence muséale.