L’artiste marocaine Meriem Bennani médaillée de la 1ère édition des Art Basel Awards

Les Art Basel Awards s’imposent désormais comme les premières distinctions mondiales dédiées à la reconnaissance et à la promotion de l’excellence dans le monde de l’art contemporain.

Célébrant les visionnaires de l’industrie dont le travail façonne la prochaine génération d’artistes d’avant-garde, ce prix met à l’honneur neuf catégories différentes afin de récompenser des artistes novateurs, des créateurs multidisciplinaires de la mode, du design, de la musique et de la performance, ainsi que des commissaires d’exposition, des institutions, des mécènes, des fondations, des écrivains et des journalistes ou encore des directeurs d’atelier…

«Les Art Basel Awards ne sont pas un concours, mais un phare. Ils mettent en lumière ceux qui œuvrent avec une vision, un savoir-faire et un engagement radicaux pour bâtir des communautés de pratique et d’échange», a déclaré à cet effet Vincenzo de Bellis, président des Art Basel Awards et directeur des Foires et Plateformes d’exposition, Art Basel.

Au total, ce sont 36 médaillés qui ont été distingués par un jury international d’experts pour leur vision d’avant-garde, leur savoir-faire et leur impact. Parmi ceux-ci, figure dans la catégorie «artistes émergents», l’artiste marocaine Meriem Bennani, qui «remixe la culture numérique, la critique postcoloniale et l’esprit absurde à travers la vidéo et la sculpture», annonce un communiqué des Art Basel Awards. Née en 1988 à Rabat, Meriem Bennani vit et travaille à New York. Elle n’hésite pas à aborder la complexité des problèmes sociaux et politiques dans ses films, installations et environnements immersifs qui associent humour et fantaisie.

Les médaillés seront récompensés lors de la foire historique d’Art Basel en Suisse, qui se tiendra en juin, ainsi que dans le cadre de campagnes et d’initiatives mondiales tout au long de l’année. Par ailleurs, le 20 juin à Bâle, les médaillés seront les têtes d’affiche du premier sommet annuel des Art Basel Awards, dans le cadre duquel se tiendra la première conférence d’Art Basel sur le leadership intellectuel dans le secteur de l’art, réunissant les personnalités les plus influentes du monde de l’art et des industries créatives.

En décembre 2025, à l’occasion de la soirée officielle des Art Basel Awards qui se tiendra à Miami Beach, douze des trente-six médaillés se verront remettre une médaille d’or par leurs pairs. L’année pilote étant axée sur les artistes lauréats, les médaillés d’or de la catégorie «artiste émergent», dans laquelle figure la marocaine Meriem Bennani, recevront chacun une rémunération sans restriction de 50.000 USD.

Les médaillés d’or de la catégorie «artiste confirmé» recevront quant à eux chacun une récompense de 50.000 USD, ainsi qu’une commande publique d’envergure qui sera présentée pour la première fois lors d’Art Basel, en juin 2026. Quant aux médaillés d’or de la catégorie «Artiste emblématique», Art Basel versera un don de 50.000 dollars à une organisation de leur choix, en leur nom.