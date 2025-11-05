Politique

Les FAR organisent une journée commémorative à l’occasion du 50ème anniversaire de la Marche verte

Le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR).

Le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales (FAR). . MAP

À l’occasion du cinquantième anniversaire de la Marche verte, les Forces armées royales ont organisé, mercredi au niveau de l’état-major général des FAR à Rabat, une journée commémorative placée sous le thème «La Marche verte, une épopée nationale».

Cette célébration constitue une occasion phare pour, d’une part, réaffirmer l’unité, le patriotisme et la fidélité du peuple marocain aux constantes de la nation, et d’autre part, consolider les fondements d’un Maroc moderne et prospère, sous la clairvoyance du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales.

Un communiqué de l’état-major général des Forces armées royales indique que le programme de cette journée commémorative s’est articulé autour de panels thématiques, au cours desquels d’éminents professeurs universitaires et chercheurs ont mis en lumière les dimensions historiques de cet événement solennel ainsi que les moments forts qui ont marqué le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume.

Lire aussi : Avec la Marche verte, le Maroc a renoué avec ses racines historiques

Cette commémoration a été couronnée par la présentation d’une exposition thématique, organisée par la Direction de l’histoire militaire, illustrant l’historicité de l’intégrité territoriale du Royaume, les moments phares qui ont marqué l’épopée de la Marche verte ainsi que la vision royale relative à l’avenir de cette question d’ordre national et international, conclut le communiqué.

