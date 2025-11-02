Fière de la résolution du Conseil de sécurité, Laâyoune se prépare comme jamais pour célébrer le cinquantenaire de la Marche verte

Laâyoune s’illumine et se prépare intensément: la ville comme vous ne l’avez jamais vue à l’approche des célébrations de la Marche verte.(H.Yara/Le360)

Pour célébrer le 50ème anniversaire de la Marche verte, Laâyoune s’est illuminée comme jamais auparavant. Les autorités ont tenu à ce que le lancement des célébrations ait lieu depuis le boulevard Hassan II, un symbole fort de la Marche verte, avant de se diriger vers la place Al-Machour Al-Saïd, face au Palais des congrès.

Ce dernier a lui aussi été profondément transformé pour l’occasion, ses murs ont été décorés avec le zellige marocain traditionnel et des installations lumineuses y ont été ajoutées, apportant une dimension artistique à cet édifice.

Hamdi Ould Errachid, président du conseil communal de Laâyoune, a expliqué que ce lancement offre aux habitants, aux visiteurs et aux Marocains en général l’occasion de se mettre déjà dans L‘ambiance.

Lire aussi : Célébration au Sénat français du 50ᵉ anniversaire de la Marche verte

Ces décorations viennent s’ajouter aux portraits et images du roi Mohammed VI, présents dans tous les quartiers.

Le responsable communal a ajouté que ces installations lumineuses resteront visibles pendant plusieurs jours, permettant aux habitants de continuer à admirer ces tableaux nocturnes qui habillent la ville. Ces décorations célèbrent à la fois l’histoire de la Marche verte et le développement économique et urbain exceptionnel qu’a connu Laâyoune au cours des cinquante dernières années, faisant d’elle une ville moderne et attractive pour les investisseurs. La victoire éclatante de la diplomatie marocaine et le vote favorable du Conseil de sécurité quant au plan d’autonomie comme la solution a conflit sur le Sahara rajoute à la joie tant des habitants que des autorités locales.

Dans les rues, l’ambiance est chaleureuse et animée. Avec le temps doux qu’offre la région ces jours-ci, de nombreux habitants et visiteurs profitent de la soirée pour se promener tard la nuit.

Lire aussi : En images, liesse populaire à Laâyoune et Dakhla après le vote de la résolution sur le Sahara

Cette ambiance festive, faite de lumière et de fierté nationale, transforme Laâyoune en un véritable spectacle à ciel ouvert. Les habitants, les visiteurs et même les passants curieux se laissent émerveiller par ces décorations et profitent de chaque instant pour célébrer ensemble l’histoire et l’avenir de la ville. La Marche verte, cinquante ans après, continue ainsi d’illuminer non seulement les rues de Laâyoune, mais aussi le cœur de tous ceux qui y vivent ou la visitent.