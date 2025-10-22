Célébration au Sénat français du 50ᵉ anniversaire de la Marche verte

Pour la première fois de son histoire, le Sénat français, sous la conduite de Gérard Larcher, organise le 6 novembre prochain une cérémonie commémorant le 50ème anniversaire de la glorieuse Marche verte.

Une délégation marocaine, conduite par le président du groupe d’amitié Maroc-France, Mohamed Zidouh, participera à cette cérémonie à laquelle ont été aussi conviés l’ambassadrice du Maroc en France, Samira Sitail, et le conseiller à l’international du président du Sénat, Christophe Campion.

L’ouverture sera marquée notamment par l’échange d’exposés du côté du Sénat et du Maroc ainsi que par la diffusion d’une vidéo illustrant l’épopée de la Marche verte, par laquelle le Royaume a récupéré son Sahara qui était sous occupation espagnole, a affirmé Mohamed Zidouh dans une déclaration à Le360.

Le retrait de l’Espagne du Sahara marocain, a-t-on rappelé, avait fait l’objet, à l’époque, d’un accord bilatéral conclu avec le Maroc et consigné auprès des Nations unies.«Nous avons invité à la cérémonie de commémoration au Sénat également des personnalités de divers horizons dont des militants socialistes et communistes afin de montrer, preuves à l’appui, la légitimité du Maroc sur son Sahara», a souligné le président du groupe d’amitié Maroc-France, par ailleurs conseiller parlementaire istiqlalien, Mohamed Zidouh.

Le programme de la cérémonie prévoit, en outre, la conclusion d’un accord de partenariat avec Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France.

Cette initiative, hautement symbolique, s’inscrit dans le sillage du renforcement des liens entre Rabat et Paris, autour d’une mémoire partagée et d’un dialogue politique renouvelé.