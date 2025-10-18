Politique

50ème anniversaire de la Marche verte: la course symbolique de relais est arrivée à Rabat

La course symbolique de relais à son arrivée à Rabat (Y.Mennan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 18/10/2025 à 15h48

VidéoCette course symbolique de relais, en hommage au 50ème anniversaire de la Marche verte, s’est arrêtée ce samedi à Rabat. Elle prendra ensuite la direction de Casablanca. Son terme sera atteint à Laâyoune.

Le relais symbolique de la Marche verte est organisé par la Fédération royale marocaine des sports pour tous, sous le haut patronage du roi Mohammed VI, pour commémorer le 50ème anniversaire de la glorieuse marche. Il traversera 16 villes marocaines pour atteindre son point final, Dakhla, le 6 novembre.

À Rabat, le drapeau national a été remis à Abdelkebir Ouaddar, champion de sports équestres, par le représentant de la wilaya de la grande région de Rabat-Salé-Kénitra.

Les relais sont transmis par d’anciens athlètes internationaux du Maroc. Dans une déclaration à la presse, Nezha Bidouane, présidente de la Fédéfartion, a souligné «la portée symbolique de cette course», qui coïncide «avec le cinquantième anniversaire de la Marche verte, célébrée par tous les Marocains».

«La participation de la jeunesse marocaine véhicule des messages de patriotisme, de fierté d’appartenance au Maroc et de consolidation de la cause nationale entre les générations», a ajouté l’ancienne athlète.

#Marche verte#course#Anniversaire#Sahara marocain#Nezha Bidouane#Casablanca#Rabat#Laâyoune

