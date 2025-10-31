Sports

50ème anniversaire de la Marche verte: un rallye motos Rabat–Guergarate

La 13ème édition du rallye du Royal Club Moto de Rabat se tiendra du 1er au 10 novembre prochain. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 31/10/2025 à 08h30

VidéoEntre Rabat et Guergarate, la 13ème édition du rallye du Royal Club Moto de Rabat se tiendra du 1er au 10 novembre prochain. Au programme: 120 pilotes, une première étape vers Agadir et une traversée du Sud, comme un manifeste d’ambition sportive et d’organisation professionnelle.

Le Royal Club Moto de Rabat organise, du 1er au 10 novembre 2025, un grand rallye motocycliste reliant Rabat au poste frontalier de Guergarate. Cet événement d’envergure trace un itinéraire structuré en étapes successives, alternant liaisons routières et segments exigeants, avec un dispositif d’assistance logistique et de sécurité mobilisé tout au long du parcours.

Au total, 120 pilotes prennent le départ, parmi lesquels de nombreuses femmes et 23 concurrents internationaux en provenance notamment du Mexique, des Émirats arabes unis et d’Arabie saoudite. Le coup d’envoi sera donné ce vendredi à Rabat, avant une première étape en direction d’Agadir, véritable mise en jambes avant les longues portions du Sud.

Interrogés en amont de l’épreuve, plusieurs participants, dont Hicham Bennani, président du club, ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de disputer cette 13ème édition, organisée dans un contexte qualifié d’«historique» pour le Maroc: elle coïncide avec le 50ème anniversaire de la Marche verte et s’inscrit dans une séquence marquée par la probable reconnaissance officielle, au niveau onusien, du plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme cadre de règlement du différend autour du Sahara.

Lire aussi : Vidéo. Engagement social, maîtrise, style. "Give me fuel, give me fire"...À la découverte du fabuleux Royal Club Moto

À la veille du départ, le peloton a effectué une visite du Complexe sportif Moulay Abdellah, récemment inauguré. Les organisateurs et les pilotes ont salué la qualité des infrastructures, soulignant un niveau d’excellence comparable aux standards des grandes enceintes sportives internationales. Une manière de rappeler que le Royaume entend conjuguer ambition sportive, professionnalisation des organisations et rayonnement sur la scène internationale.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 31/10/2025 à 08h30
#Rallye#moto#Rabat#Guerguerat#Marche verte#Sports

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un an après la Marche verte, le soutien indéfectible de l’Europe

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Célébration au Sénat français du 50ᵉ anniversaire de la Marche verte

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Dakhla devient la capitale de la photographie pour les 50 ans de la Marche verte

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

50ème anniversaire de la Marche verte: la course symbolique de relais est arrivée à Rabat

Articles les plus lus

1
Coup de tonnerre: l’Assemblée nationale française adopte une résolution dénonçant l’accord franco-algérien de 1968
2
Une fillette de huit ans impliquée: ce que l’on sait du meurtre d’un nourrisson à Tanger
3
Résolution sur le Sahara: le vote reporté à vendredi 31 octobre
4
Sahara: le message subliminal de Massad Boulos à l’adresse d’Alger
5
Voici comment fonctionne le centre de coordination, de recherches et sauvetage des Forces royales air
6
Casablanca: la circulation a repris sur le rond-point Azbane
7
Sahara: le double défi du Maroc face au vote de la résolution 2025
8
Éteignez les lumières, s’il vous plaît
Revues de presse

Voir plus