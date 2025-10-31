50ème anniversaire de la Marche verte: un rallye motos Rabat–Guergarate

La 13ème édition du rallye du Royal Club Moto de Rabat se tiendra du 1er au 10 novembre prochain. (Y.Mannan/Le360)

Le Royal Club Moto de Rabat organise, du 1er au 10 novembre 2025, un grand rallye motocycliste reliant Rabat au poste frontalier de Guergarate. Cet événement d’envergure trace un itinéraire structuré en étapes successives, alternant liaisons routières et segments exigeants, avec un dispositif d’assistance logistique et de sécurité mobilisé tout au long du parcours.

Au total, 120 pilotes prennent le départ, parmi lesquels de nombreuses femmes et 23 concurrents internationaux en provenance notamment du Mexique, des Émirats arabes unis et d’Arabie saoudite. Le coup d’envoi sera donné ce vendredi à Rabat, avant une première étape en direction d’Agadir, véritable mise en jambes avant les longues portions du Sud.

Interrogés en amont de l’épreuve, plusieurs participants, dont Hicham Bennani, président du club, ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de disputer cette 13ème édition, organisée dans un contexte qualifié d’«historique» pour le Maroc: elle coïncide avec le 50ème anniversaire de la Marche verte et s’inscrit dans une séquence marquée par la probable reconnaissance officielle, au niveau onusien, du plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme cadre de règlement du différend autour du Sahara.

À la veille du départ, le peloton a effectué une visite du Complexe sportif Moulay Abdellah, récemment inauguré. Les organisateurs et les pilotes ont salué la qualité des infrastructures, soulignant un niveau d’excellence comparable aux standards des grandes enceintes sportives internationales. Une manière de rappeler que le Royaume entend conjuguer ambition sportive, professionnalisation des organisations et rayonnement sur la scène internationale.