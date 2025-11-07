Une première historique: le Sénat français célèbre la Marche verte

Christian Cambon, envoyé spécial du Président du Sénat pour les Relations internationales, lors de la célébration du 50ème anniversaire de la Marche verte.

C’est une première dans l’histoire du Sénat français: une conférence entièrement consacrée à l’épopée de la Marche verte y a été organisée, en présence de plusieurs sénateurs, dont Christian Cambon, envoyé spécial du président du Sénat pour les relations internationales. À leurs côtés, une délégation de conseillers parlementaires marocains, conduite par Mohamed Zidouh, président du groupe d’amitié Maroc–France, a pris part à cette commémoration à haute portée symbolique.

Mohamed Zidouh s’est dit «honoré et fier» de participer à un événement qui illustre, selon lui, «l’excellence des relations renouvelées et consolidées» entre Rabat et Paris, sous l’impulsion des deux chefs d’État, le roi Mohammed VI et le président Emmanuel Macron. Il a rappelé que «l’historique visite d’État» du président français au Maroc en novembre 2024 a constitué un moment charnière, à l’origine d’une nouvelle dynamique du partenariat stratégique entre les deux pays.

Le 29 octobre 2024, Emmanuel Macron avait d’ailleurs affirmé devant le Parlement marocain, à Rabat, que «pour la France, le présent et l’avenir du Sahara sont inscrits dans le cadre de la souveraineté marocaine», marquant un alignement politique majeur sur la position du Royaume.

Prenant la parole à son tour, Christian Cambon a souligné que «50 ans jour pour jour après le lancement de la Marche Verte, le Conseil de sécurité des Nations unies entérine le plan marocain d’autonomie comme élément central de la résolution du conflit». Et d’ajouter que «ces deux événements historiques et symboliques feront désormais marche ensemble dans l’histoire du Maroc et rendent, sans doute, cette soirée encore plus exceptionnelle».

L’indéfectible amitié 🇫🇷 🇲🇦 au diapason d’un 50eme anniversaire de la #marcheverte, du 6 novembre 1975, célébrant le #saharamarocain (confortée par la résolution 2797 du CSNU du 31 octobre 2025) hier soir au Sénat, à l’invitation de @ChCambon & @AmbaMarocFrance pic.twitter.com/gzAc37Y42p — Dupuy Emmanuel (@Emdupuy) November 7, 2025

L’ambassadrice du Royaume à Paris, Samira Sitaïl, s’est également félicitée de cette commémoration organisée au sein même du Sénat français, mettant en exergue le rôle déterminant joué par cette institution dans le soutien à la marocanité du Sahara. «Je pense que le Sénat français a été un pionnier dans ce soutien», a souligné la diplomate, rappelant la constance de l’engagement parlementaire français aux côtés du Royaume sur ce dossier stratégique.