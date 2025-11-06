Laâyoune célèbre le 50ème anniversaire de la Marche verte dans une ambiance artistique grandiose

La place Mechouar Said de Laâyoune, devant le Palais des congrès, s’est illuminée sous les étoiles pour devenir une immense scène de fête patriotique. La soirée, organisée dans le cadre du 50ème anniversaire de la Marche verte, a attiré des milliers d’habitants venus des quatre coins de la région pour vivre un moment de communion nationale.

L’édition 2025 de cette célébration revêt une symbolique particulière: elle intervient quelques jours après l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU qui soutient d’une manière évidente la proposition marocaine d’autonomie dans les provinces du Sud. Ce contexte a renforcé le caractère solennel et victorieux de l’événement.

Un parterre de personnalités a pris part à la cérémonie, notamment le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra et gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, le président du conseil communal, Moulay Hamdi Ould Errachid, ainsi que plusieurs consuls accrédités, élus locaux et représentants du tissu associatif.

Des artistes en symbiose avec le public

La scène a vibré au rythme de prestations variées signées par des artistes marocains de renom. Parmi eux, le chanteur Abdelhafid Douzi a particulièrement enflammé le public. Avant de monter sur scène, il a confié sa joie de participer à cet anniversaire symbolique, soulignant la fierté collective que suscite le dernier vote du Conseil de sécurité, qui est une reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

«C’est une émotion indescriptible», a-t-il déclaré, évoquant le privilège de partager ce moment de liesse nationale avec les citoyens de Laâyoune. Son passage a été salué par de longs applaudissements, à l’image de l’enthousiasme général qui a marqué l’ensemble de la soirée.

Les habitants interrogés par Le360 ont, eux aussi, exprimé leur attachement à cette date fondatrice de l’histoire moderne du Maroc. Beaucoup ont salué les efforts diplomatiques du Royaume, sous la conduite du roi Mohammed VI, qui ont permis de renforcer le soutien international à la cause nationale.

Une mosaïque culturelle et un décor féerique

Au-delà du volet politique et symbolique, la soirée s’est distinguée par sa richesse artistique. Le programme a mis en valeur la diversité culturelle du Maroc: musiques hassanies, amazighes, raï, pop et rap ont résonné successivement sur la scène, reflétant l’unité dans la pluralité du patrimoine musical national.

La ville elle-même s’est parée de ses plus beaux atours pour l’occasion. Les artères principales ont été décorées de guirlandes lumineuses et de drapeaux évoquant la Marche verte. La place du Mechouar, cœur battant de la fête, a accueilli une scène majestueuse où se sont succédé les artistes de renom venus partager la joie des habitants de Laâyoune.

Cette grande soirée fait partie d’un programme dense d’activités culturelles, artistiques, théâtrales et intellectuelles, qui a fait de Laâyoune la capitale de la célébration du 50ème anniversaire de la Marche verte.