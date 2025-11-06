Economie

Bank Al-Maghrib émet une pièce commémorative à l’occasion du 50ème anniversaire de la Marche verte

La pièce commémorative que BAM a émis à l’occasion du 50ème anniversaire de la Marche verte.

À l’occasion du 50ème anniversaire de la Marche verte, Bank Al-Maghrib émet une pièce commémorative en argent d’une valeur faciale de 250 dirhams.

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/11/2025 à 10h00

Cette pièce commémorative présente à l’avers l’effigie du roi Mohammed VI entourée de l’inscription «محمد السادس», de l’inscription en arabe «المملكة المغربية» et en tifinagh «ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ», ainsi que le millésime «2025-1447», indique Bank Al-Maghrib dans un communiqué.

Au revers, la pièce comporte une image stylisée de la carte du Maroc au centre d’une représentation du globe terrestre, accompagnée des armoiries du Royaume, ainsi qu’une stylisation du nombre «50» granulé, en référence à l’anniversaire célébré.

Le revers comprend également la valeur faciale en chiffres et en lettres arabes «250 - مائتان و خمسون درهما», ainsi que l’inscription «الذكرى الخمسون للمسيرة الخضراء» avec sa traduction française «50ème ANNIVERSAIRE DE LA MARCHE VERTE».

Pour ce qui est des caractéristiques techniques de la pièce, l’alliage est composé de 925 millièmes d’argent et 75 millièmes de cuivre. Cette pièce, dont le poids est de 28,28 grammes et le diamètre est de 38,61 millimètres, se caractérise par une tranche cannelée ainsi qu’une frappe de type «Proof».

