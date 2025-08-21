Fête de la Jeunesse: Bank Al-Maghrib émet une pièce commémorative de 250 dirhams

La nouvelle pièce de 250 dirhams émise par Bank Al-Maghrib à l'occasion du 62ème anniversaire du roi Mohammed VI.

Cette pièce commémorative présente à l’avers l’effigie du Roi entourée des inscriptions suivantes: «all sors», «äellällall-toXHɅ+ | И[4о<e» en arabe et en tifinagh, ainsi que le millésime <<2025 - 1447»>, indique Bank Al-Maghrib dans un communiqué.

Au revers, la pièce comporte les armoiries du Royaume, une représentation artistique des motifs du zellige marocain entourée de deux rameaux d’oliviers en plus du chiffre «62», la valeur faciale en chiffres et en lettres arabes ainsi que l’inscription « مائتان و خمسون درهما - «الذكرى الثانية والستون لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس et sa traduction française: «62ème ANNIVERSAIRE DE S.M. LE ROI MOHAMMED VI».

Les caractéristiques techniques de la pièce se présentent comme suit:

• Alliage: argent: 925 millièmes; cuivre: 75 millièmes

• Poids: 28,28 grammes

• Diamètre: 38,61 millimètres

• Tranche: cannelée

• Frappe: proof