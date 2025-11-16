Provinces du Sud: la construction du CHU de Laâyoune touche à sa fin, voici à quoi il ressemble

Les travaux du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Laâyoune approchent de leur phase finale. Ce vaste chantier constitue l’un des piliers du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par le roi Mohammed VI depuis Laâyoune en 2015.

Édifié à proximité de la Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, ce futur CHU marque une étape majeure dans la structuration du système de santé et de formation dans la région, puisqu’il s’agit du premier hôpital universitaire du genre dans le Sahara marocain.

Selon Belkhir El Assri, de la direction régionale à Laâyoune de l’Agence nationale des équipements publics (ANEP), l’avancement du chantier a atteint 95%. La phase actuelle porte sur l’installation et les essais des équipements médicaux de dernière génération déjà transférés sur place. Le site, qui s’étend sur 18 hectares, offrira une capacité d’accueil de 500 lits, pour un investissement global estimé à 1,3 milliard de dirhams.

Un projet pensé en synergie avec la faculté de médecine

Une visite de terrain permet de constater que les finitions sont en cours: peinture, revêtements, installations électriques, vitrages et fermetures ont été achevés. Les équipes poursuivent l’intégration des dispositifs biomédicaux, une étape cruciale dans la finalisation d’une infrastructure hospitalière de cette envergure.

L’un des aspects distinctifs du futur CHU réside dans son intégration harmonieuse avec la Faculté de médecine de Laâyoune. Grâce à cette proximité, les étudiants ne feront face à aucune contrainte liée aux stages pratiques, le centre hospitalier étant directement adossé au campus du quartier 25 mars.

La doyenne de la faculté, Fatima Zahra Alaoui, souligne le caractère inédit de ce modèle. Contrairement à d’autres villes du pays, où des hôpitaux régionaux ont été progressivement transformés en centres hospitaliers universitaires, l’établissement de Laâyoune est conçu comme universitaire dès sa naissance.

Lire aussi : Dix ans après la visite royale, la Faculté de médecine de Laâyoune révolutionne l’enseignement supérieur au Sahara

Elle insiste sur cette spécificité: à Laâyoune, la faculté et le CHU «sont nés ensemble et ont grandi ensemble», donnant naissance à un écosystème éducatif et sanitaire intégré, pensé pour fonctionner de manière cohérente dès le premier jour.

Un futur pôle médical au service des régions du Sud

Le CHU de Laâyoune devrait réduire significativement les difficultés des patients des trois régions du Sud, souvent contraints de se rendre à Casablanca, Marrakech ou Agadir pour des soins spécialisés.

Ce nouvel établissement offrira des services de haut niveau dans plusieurs disciplines, dont la médecine nucléaire, un domaine de pointe utilisant des techniques d’imagerie avancée et des rayonnements médicaux pour diagnostiquer et traiter diverses pathologies.

En se positionnant comme un pôle hospitalier et universitaire complet, le CHU de Laâyoune ambitionne ainsi d’améliorer l’accès aux soins, de renforcer les capacités de formation médicale régionale et de contribuer au développement global des provinces du Sud.