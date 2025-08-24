Laâyoune: artère principale de la ville, le boulevard Mohammed VI en pleine métamorphose

À Laâyoune, le réaménagement du boulevard Mohammed VI, véritable poumon de la ville, avance à grands pas dans le cadre d’un plan de développement global. L’objectif est clair: moderniser les infrastructures et transformer cette artère centrale en un espace urbain adapté aussi bien aux habitants qu’aux visiteurs et aux usagers de la route.

Ce vaste chantier prévoit l’élargissement de la chaussée, la réfection des trottoirs et l’installation d’un nouvel éclairage public, plus performant et économe en énergie.

Selon Adil Kiza, ingénieur à la commune de Laâyoune, le projet prévoit le pavage de 7 kilomètres, la suppression des anciens ralentisseurs au profit de dispositifs plus modernes et conformes aux standards internationaux de sécurité routière. «Le nouvel aménagement respectera la fluidité de la circulation tout en garantissant la sécurité des automobilistes et des piétons», souligne-t-il.

Le boulevard bénéficiera également d’une refonte complète de son éclairage public, avec plus de 600 candélabres modernes équipés de lampes de 150 watts (contre 120 watts auparavant), améliorant ainsi la visibilité pour tous. Une modernisation indispensable alors que le boulevard connaît un essor commercial marqué, avec l’ouverture de nouveaux centres commerciaux, la mise en place d’espaces verts, de fontaines et d’aires sportives gratuites en plein air.

Lire aussi : Laâyoune: un accès gratuit aux piscines publiques pour faire face à la chaleur

Autre innovation: la création d’un réseau destiné à réutiliser les eaux usées traitées pour l’arrosage des espaces verts, une initiative qui s’inscrit dans une politique de préservation de l’eau potable. La ville bénéficie déjà de stations de dessalement et de traitement des eaux usées, qui permettront d’alimenter ce dispositif écologique.

Pour Al-Mahfoud Abad, secrétaire local de l’Union générale des travailleurs du Maroc – secteur taxis à Laâyoune, ces travaux sont «une véritable valeur ajoutée, tant sur le plan esthétique que technique». Il salue particulièrement la suppression des anciens ralentisseurs, qui causaient des dommages aux véhicules, ainsi que la nouvelle puissance de l’éclairage, rendant la circulation plus sûre et plus fluide.

Véritable axe vital pour l’économie et le tourisme de Laâyoune, le boulevard Mohammed VI concentre une grande partie de l’activité de la ville. On y trouve de nombreux hôtels, classés et non classés, ainsi que des centres commerciaux tels que Marjane. De nouveaux projets commerciaux y voient également le jour, notamment à l’entrée est de la ville, en direction de Smara, renforçant davantage son rôle stratégique.