En images: à Laâyoune, la construction du Centre fédéral de formation en football bientôt achevée

La ville de Laâyoune s’apprête à enrichir son infrastructure sportive d’un nouveau joyau. Le futur Centre fédéral de formation en football, en construction sur une superficie totale de 12 hectares, en est à 85% de son achèvement.

Le chantier avance à grands pas, avec une inauguration programmée pour octobre 2025, à l’occasion du 50ème anniversaire de la Marche verte.

«Nous sommes actuellement sur le site du futur Centre fédéral de formation en football. Il s’étend sur 12 hectares, avec une surface bâtie d’environ 7.000 m²», explique Belkhir El-Asri, représentant de la direction régionale de Laâyoune, dans une déclaration pour Le360.

«Le projet comprend plusieurs pôles fonctionnels: un bâtiment administratif, un internat pour les étudiants, un réfectoire, une aile dédiée à la santé et au sport, une autre pour l’enseignement et la formation, ainsi que six terrains de football, dont quatre grands terrains et deux terrains d’entraînement», précise-t-il. À terme, le centre pourra accueillir jusqu’à 120 jeunes sportifs.

Ce centre de formation ne représente pas seulement un espace d’entraînement ou de compétition. Il est le fruit d’un partenariat entre plusieurs institutions: la wilaya de Laâyoune-Sakia El Hamra, le conseil régional, la commune de Laâyoune, ainsi que la Fédération royale marocaine de football.

«Ce projet s’inscrit dans la stratégie de développement du sport portée par les collectivités locales et par la Fédération. Il vise à structurer la pratique sportive au niveau régional, tout en révélant et accompagnant les talents», insiste Belkhir El-Asri.

Il ajoute que «c’est une illustration concrète des orientations du modèle de développement des provinces du Sud, qui place le capital humain et la jeunesse au cœur de ses priorités».

Former l’élite de demain

Selon notre interlocuteur, l’ambition du centre ne se limite pas à l’entraînement physique. Il s’agit aussi de forger des jeunes athlètes équilibrés, alliant performance technique, discipline, réussite scolaire et valeurs citoyennes.

Le projet entend aussi faire rayonner le football marocain à l’échelle internationale, dans un contexte où ce sport devient un levier de diplomatie douce et un vecteur de cohésion sociale et territoriale.