Laâyoune: un accès gratuit aux piscines publiques pour faire face à la chaleur

Les piscines publiques relevant de la commune de Laâyoune continuent d’accueillir gratuitement les citoyens tout au long de la semaine, alors que la vague de chaleur touche la ville, située à environ 25 km de l’océan.

Cette initiative rencontre un engouement exceptionnel de la part des habitants, qui l’ont accueillie en applaudissant. Elle vise à renforcer l’attrait du tourisme intérieur dans la ville, notamment pour les familles qui ne peuvent pas se rendre cet été dans les régions du nord du pays. Elle offre un moment de détente à toutes les tranches d’âge, hommes et femmes, qui fréquentent désormais les piscines publiques installées dans plusieurs quartiers, y compris la piscine olympique du village sportif de Laâyoune.

À ce sujet, Salah Moreno, cadre à la commune de Laâyoune, déclare: «Ce service, en plus d’être gratuit, préserve la qualité des prestations publiques et des infrastructures qui les accueillent, soulignant les travaux d’entretien assurés par une société privée».

Lire aussi : Laâyoune: les travaux de construction du nouveau CHU bientôt achevés

Il convient de noter que les autorités locales de Laâyoune ont réservé la piscine olympique — la quatrième du genre au Maroc — aux femmes et jeunes filles de la ville, gratuitement, à l’instar des autres piscines publiques, dans le respect de la spécificité locale de la région.

En offrant ces espaces aquatiques en accès libre, Laâyoune transforme la saison estivale en un moment de partage et de bien-être collectif. Entre détente, inclusion et sport pratiqué grâce aux infrastructures, l’initiative illustre comment un service public bien pensé peut répondre à la fois aux besoins immédiats des citoyens et aux ambitions de développement local. Un modèle qui, à l’ombre des parasols, donne à la ville un souffle de fraîcheur et d’hospitalité.